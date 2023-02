“Colombia está mostrando otra realidad”: SEMANA conversó con la directora de contenidos de Netflix sobre nuevas series que se graban en el país

Ambientada en la década de los 70, Netflix estrenó recientemente La primera vez, una historia que retrata la vida de un grupo de estudiantes de un colegio distrital de Bogotá. Juntos experimentarán la primera vez de muchas cosas: el amor, los besos, la pasión por la música, las artes y los libros.

La serie recoge también la historia de amor de Camilo y Eva, una chica misteriosa, contestataria y de mente abierta, adelantada a su tiempo, que resulta inscrita como la única mujer en un colegio de 600 hombres. Camilo, en tanto, es un chico tímido y sin experiencia sentimental que inevitablemente termina enamorado de esa primera mujer en su vida.

Eva, con su personalidad sin filtros, pone ‘patas arriba’ el mundo de Colegio Distrital para varones José María Root, y les enseña a sus compañeros de curso todo sobre el sexo, el amor, los placeres y la vida real.

La serie es una producción que cuenta con el apoyo de Proimágenes Colombia y del Ministerio de Cultura, a través del Certificado de Inversión Audiovisual. Pero una de las personas detrás de esta nueva apuesta es Carolina Leconte, directora de Contenidos para Argentina, Chile y Colombia en Netflix, que conversó con SEMANA sobre la popular plataforma de contenidos decidió apostar por una historia que se desmarca de la narrativa de violencia con la que se venía retratando a Colombia.

SEMANA: Esta serie, La primera vez, se une a una tendencia en la que las plataformas parecen querer desmarcarse de la narrativa de contenidos inspirados en violencia y narcotráfico que se suelen hacer inspiradas en Colombia. ¿Es casualidad o se puede hablar de una nueva tendencia en televisión?

Carolina Leconte: Es bueno saber que alguien se da cuenta de que esto no es casualidad. Nosotros no desconocemos la historia que tiene este país, pero realmente hemos virado a buscar historias diferentes. Historias que se salgan de esa cuadrícula en la que alguna vez estuvimos y de la que yo hice parte, porque llevo haciendo televisión en Colombia muchísimos años. Pero, el gran objetivo que tenemos en contenido es encontrar las mejores series posibles y esas nuevas series están teniendo autenticidad, sencillez, y eso es justamente lo que se refleja en La primera vez. Es darnos la oportunidad de ver historias más fáciles de digerir, pero que tienen muchísima profundidad.

¿Sucede solo con historias para Colombia?

Es una directriz general. Netflix tiene el objetivo de buscar las mejores historias posibles en Latinoamérica para que cada uno de los suscriptores pueda sentirse identificado. Buscamos historias que lleguen al corazón, que sean empáticas, que hablen y reflejen una realidad. Que hablen de complejidades y problemas presentes para todos. Al final, uno cree que no, pero los problemas humanos son los mismos y hablan del amor, del crecimiento, de los obstáculos que tenemos.

Carolina Leconte es directora de Contenidos para Argentina, Chile y Colombia en Netflix. - Foto: Cortesía: Netflix

Lo curioso es que esas otras historias de violencia tienen gran demanda fuera de Colombia. Y eso hace que, de alguna manera, los extranjeros vean reflejado así el país...

Mi objetivo como colombiana trabajando en Netflix, aunque no viva acá, es también mostrar otra cara de Colombia —que es algo necesario—, aunque no quiere decir que exista una realidad como el narcotráfico o la guerra, que son contenidos que resuenan afuera. No digo que esos contenidos ya no funcionen, y en su momento fueron series y contenidos muy parecidos, pero en este momento Colombia está mostrando otra realidad. Y es bonito que a los colombianos nos vean afuera con otro tipo de historias.

¿Por eso siguen en el catálogo de la plataforma series como Narcos o Escobar, el patrón del mal?

Sin duda, hay series, y muy bien hechas, que nosotros tenemos en catálogo. Y si continúan ahí porque siguen siendo vistas, pero también hay otras de esas mismas temáticas que salieron del catálogo porque la gente se aburrió de lo mismo. Lo que sucede es que lo que está bien hecho y bien producido va a tener un nicho siempre.

‘La primera vez’: Colombia contada por Netflix

Esta serie de La primera vez apuesta por talento muy joven, caras que nunca habíamos visto en televisión...

Esta serie necesitaba orgánicamente nuevos talentos por tratarse de una historia de un grupo de jóvenes en un colegio. Nos dimos a la tarea de encontrar los actores adecuados para cada personaje. Creo que Netflix es juicioso en, más allá de encontrar caras bonitas, hallar el actor que refleje perfectamente cada personaje. Es una historia fresca y fácil, pero la serie tiene varias capas de temas complejos: las primeras veces no solo de sexualidad, sino de la primera vez que nos enamoramos, bailamos, besamos, que nos acercamos a la literatura, a la filosofía. Y hablar de todo eso en los años 70, donde se vivía un contexto sociopolítico de cambios. Y eso le da un color distinto. Los televidentes van a descubrir que esta serie tiene referencias literarias súper fuertes, pero planteado de manera fácil. Rico que la gente termine un capítulo, y vaya y mire un poeta o un libro de los que se habla en la serie.

La Primera Vez es creada por Dago García y dirigida por Mateo Stivelberg / Foto: Mauro Gonzalez/Netflix © 2022 - Foto: Cortesía: Netflix

¿Qué tanto han cambiado las audiencias para recibir este tipo de contenidos?

Las fórmulas en este tipo de procesos creativos no existen, lo que nosotros pretendemos con La primera vez es que las personas que no vivieron en los 70, puedan visitar esta época a través de la serie. Y quienes sí la vivieron, puedan volver a sentir el olor y la melancolía de esos años.

¿Hay una búsqueda de nuevas audiencias jóvenes en medio de tantos contenidos que tienen al alcance?

Los jóvenes de ahora pueden sentirse identificados porque las problemáticas siguen siendo las mismas. Y entonces eso logra que hagan click y se articulen con la historia de una época que fue seguramente la de sus papás. Todos pasamos por las primeras veces, no importa cuándo hayamos nacido. Todos sentimos esos mismos miedos y esas mismas emociones en la panza ante las primeras veces: el miedo al primer beso, a un examen, a qué vamos a hacer con nuestras vidas cuando salgamos del colegio. Entonces, qué maravilla que uno se pueda sentar con el hijo a verla y sentirnos los dos identificados.

La Primera Vez retrata la historia de amor de Eva y Camilo, y expone esas “primeras veces” con las que todos nos sentimos identificados. / Foto: Mauro Gonzalez/Netflix © 2022 - Foto: Serie La Primera Vez

Este año hay nuevas producciones latinoamericanas, una de ellas basada en Fito Páez. Y usted estuvo detrás del gran éxito que fue la serie de Luis Miguel, ¿siguen siendo las biopics atractivas para las audiencias?

Creo que no todas las personas famosas tienen una historia que contar. Creo mucho es en las historias de personas, porque al final son las que más no emocionan. Lo de Luis Miguel fue arrasador no solo en México, sino en Latinoamérica porque es un personaje que hizo parte de nuestra cultura. La de Fito Páez será un contenido para Argentina, pero creo que tendrá oportunidades de viajar porque la música traspasa fronteras. Pero las biopics ya no son una tendencia como antes; el camino que queda por explorar es el de contar historias no solo de la gente famosa, sino de personas normales con historias extraordinarias.

Otra producción con sello colombiano que llegará a Netflix es Perfil Falso...

Esa producción nos tiene muy emocionados, la apuesta en Colombia es en grande y busca solidificar la industria audiovisual del país. Tenemos nuevos proyectos: viene Pálpito 2, Perfil Falso, una historia ficcionada, pero basada en los perfiles falsos en redes, que está quedando con una calidad altísima, apelando a una historia melodramática. Se estrenará este año, aunque no tiene fecha todavía.