El venezolano Gustavo Dudamel, uno de los grandes directores de orquesta del mundo, sorprende con su renuncia a la Ópera de París

El músico no cumplirá el contrato de seis años con la institución francesa, algo inusual en el mundo de la música culta.

El talento musical venezolano tiene fama en todo el mundo, pero si alguien ha elevado esa condición a su máximo nivel es Gustavo Dudamel. Para dar una idea, fue el primer latinoamericano en ganar el Grammy de Estados Unidos en la categoría de dirección de orquesta y se ha paseado por templos sagrados del pentagrama mundial.

Por eso, ha causado revuelo mundial la noticia de que ya no va más como director de la Ópera de París, luego de dos años en el cargo, cuando todavía le faltaban cuatro de los seis años estipulados en su contrato.

La ‘Sinfonía n.° 9 en re mayor’ de Gustav Mahler, dirigida por Gustavo Dudamel e interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. - Foto: La ‘Sinfonía n.° 9 en re mayor’ de Gustav Mahler, dirigida por Gustavo Dudamel e interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

En un comunicado, el venezolano expresó: “Es con gran pesar, y tras una profunda reflexión, que anuncio mi dimisión del puesto de director musical de la Ópera de París para pasar más tiempo con mi familia”.

Nacido hace 42 años en Barquisimeto, el director también manifestó que había sido un privilegio “compartir momentos tan hermosos” con los músicos de la casa de la ópera parisina y aclaró que no tiene planes distintos a los de disfrutar de su familia, conformada por su segunda esposa, María Valverde, y su hijo Martín, fruto de su primera boda con Eloísa Maturén.

Sin embargo, el anunció ha marcado un real remezón en el mundo de la música culta, en el cual las grandes estrellas de la dirección no suelen dimitir de un día para otro, señaló The New York Times.

Así mismo, la costumbre es cumplir con los tiempos acordados en los contratos, explicó el diario.

Es uno de los hispanoamericanos más influyentes en el mundo de la música. - Foto: La ‘Sinfonía n.° 9 en re mayor’ de Gustav Mahler, dirigida por Gustavo Dudamel e interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Además, las temporadas de presentaciones son planeadas con años de anterioridad, de modo que un cambio de tal magnitud no deja de significar inconvenientes.

No es la primera vez en este año que Dudamel es noticia por un cambio sorpresivo en su brillante carrera.

En febrero dio a conocer que dejaría su puesto en la Filarmónica de Los Ángeles, cuando su contrato termine, en 2026, para asumir la dirección de otra gran institución, nada menos que la Filarmónica de Nueva York.

En París, el director general de la Ópera, Alexander Neef, expresó su admiración por Dudamel y reconoció que había forjado una relación especial con los intérpretes de instrumentos, cantantes y demás miembros del staff de la institución.

La gran pregunta, se comenta en los círculos de la cultura, es qué va a pasar con los compromisos pendientes de la temporada 2023-2024, ya que no es nada sencillo encontrar un reemplazo para semejante estrella.

Dudamel pronto asumirá la dirección de la Filarmónica de Nueva York, donde será el sucesor de grandes como Gustav Mahler.

Según el Times, lo que pudo haber pasado es que Dudamel “profundizó su compromiso con la orquesta neoyorquina antes de lo esperado”.

No hay que olvidar que si la casa parisina data del siglo XVI, la Filarmónica de Nueva York ha estado bajo la batuta de glorias como Mahler, Toscanini y Bernstein.

Así mismo, no se descarta que los problemas financieros de la Ópera de París hayan influido en esta decisión.

El venezolano deja esa institución, luego de que su contratación, en 2021, fuera vista como un verdadero golpe de gracia por parte de la misma.

En Los Ángeles se lamenta su partida, ya que desde que llegó, en 2009, la elevó a la categoría de una de las innovadoras y exitosas de Estados Unidos, además de sólida financieramente, gracias al emporio cultural que Dudamel ayudó a construir.

Dudamel es uno de los mejor pagados en la industria de la música. Solo en la más reciente temporada de la Filarmónica, ganó 2. 8 millones de dólares, contó el Times.

Es famoso, además, porque sabe combinar la seriedad del mundo clásico con la cultura pop. De hecho, ha actuado en el Super Bowl, con Carlos Vives e inspiró al director interpretado por Gael García Bernal en la serie Mozart in the Jungle.