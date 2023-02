Harry Styles, Bad Bunny y... ¿Adele? Estos son los artistas invitados a los Grammy 2023

Este domingo 5 de febrero, se llevará a cabo la edición 65 de los Premios Grammy, una de las celebraciones más importantes de la industria musical en Estados Unidos, que reúne a los artistas más destacados, por lo que es seguido por millones de espectadores en todo el mundo.

La importante premiación se llevará a cabo en uno de los estadios de la ciudad de Los Ángeles: el Crypto.com Arena. Este sitio albergará a los más destacados de la industria tras dos años de restricciones por la pandemia del coronavirus.

Para este año, el espectáculo contará con la conducción del cómico sudafricano Trevor Noah, también conocido en el programa de sátira The Daily Show.

Asimismo, los Grammy 2023 podrán verse en vivo para Latinoamérica desde la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión TNT, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), con la presentación musical de los artistas Bad Bunny, Harry Styles, Mary J. Blige, Luke Combs, Sam Smith, Brandi Carlile, Steve Lacy, Lizzo y Kim Petras, según lo confirmó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Adicionalmente, existen rumores sobre la presentación de un décimo artista. Se trata de Adele. Y, aunque no han confirmado la información, los espectadores se encuentran con la ilusión de poder verla en tarima en este importante evento.

Nominados en las principales categorías de los premios Grammy 2023

Por otra parte, estas son las nominaciones a algunas de las principales categorías de la entrega anual de los premios Grammy:

Álbum del año

Music of the Spheres , Coldplay

In These Silent Days , Brandi Carlile

Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción)

‘You and Me on the Rock’, Brandi Carlile featuring Lucius

Canción del año (reconoce la autoría)

abcdefu, Sara Davis, Gayle & Dave Pittenger, compositores (Gayle).

About Damn Time, Lizzo, Eric Frederic, Blake Slatkin & Theron Makiel Thomas, compositores (Lizzo).

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) -- Liz Rose & Taylor Swift, compositores (Taylor Swift).

As It Was, Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles, compositores (Harry Styles).

Bad Habit, Matthew Castellanos, Brittany Foushee, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy, compositores (Steve Lacy).

Break My Soul, Beyonce, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant & Christopher A. Stewart, compositores (Beyonce).

Easy On Me, Adele Adkins & Greg Kurstin, compositores (Adele).

God Did, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar, compositores (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy).

The Heart Part 5, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer, compositores (Kendrick Lamar).