Se acabó la espera, ya se conoce el cartel que le dará vida al festival Coachella este año

Luego de tanta espera, Coachella anunció el cartel de artistas que integrarán el festival de este año, que se celebrará en Indio, California (Estados Unidos).

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley es uno de los eventos musicales más importantes alrededor del mundo. Se celebra durante tres días en la última semana de abril en el desierto de Colorado (el Valle de Coachella). Fue fundado por Paul Tollet y Rick Van Santen en 1999 y es organizado por Goldenvoice.

El festival se caracteriza por la participación de importantes artistas de varios géneros musicales, tales como rock, indie, pop, hip-hop, electrónica y recientemente, k-pop. También le da cabida a artistas emergentes.

Ha sido tal el impacto del festival que hace diez años, el festival aportó 254.4 millones de dólares a la región desértica, siendo 89 millones para Indio y 1.4 para los ingresos fiscales. Los participantes de Coachella se han caracterizado cada año por la variedad de colores y formas de sus vestuarios en las presentaciones, los cuales son combinaciones de colores, materiales y características culturales.

También se destaca la puesta en escena de los cantantes, quienes cuentan con un escenario decorado acorde a su presentación y género musical. El uso de disfraces, luces, escenografías y cualquier otro elemento, le aportan a la experiencia de los fanáticos durante los tres días.

El cartel de Coachella 2023 - Foto: Coachella

Luego de la espera, junto con los rumores de los fans, finalmente el 10 de enero Coachella sacó a la luz el cartel de los artistas que estarán en el festival este año. Para los viernes 14 de abril y el 21 de abril, el principal atractivo será Bad Bunny. También estarán Gorillaz, The Chemical Brothers, Blondie, Becky G, entre otros.

Para las fechas de los sábados 15 de abril y 22 de abril, las principales artistas son Rosalía y el grupo de K-pop Blackpink. Ese día también se destacan las participaciones de Suicideboy$. Kil Laroi, Underworld, Eladio Carrión, Sofi Turner, Tale of Us, entre otros. Finalmente, los últimos días (16 y 23 de abril) contarán con la presentación de Björk, Kali Uchis, Fisher, Jai Paul, entre otros. Cabe resaltar que, para este año, el artista Returning to the Desert será Calvin Harris.

Coachella 2022

La cantante colombiana Karol G se presentó en el festival Coachella 2022 - Foto: Getty Images / Kevin Winter / Fotógrafo de plantilla

Luego de dos años de retraso, ocasionados por la pandemia de la Covid-19, el festival se volvió a realizar en el 2022. Se llevó a cabo del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en el Empire Polo Club en Indio. La primera semana contó con las presentaciones de Harry Styles, Billie Eilish, EDM, Swedish House Mafia y The Weeknd. Anteriormente, Kanye West había cancelado su participación.

También cantaron Natanael Cano, Karol G y Becky G, siendo las artistas y el artista más representativos de Latinoamérica en la primera semana. La colombiana se presentó con un cabello azul que combinó con su traje azul y gris. En esa ocasión, cantó Tusa, Mi Cama y Bichota; tres de sus canciones más famosas. Adicionalmente, estuvo acompañada por DJ Tiesto, quien también fue la mente detrás de la música de su colega Becky G.

La cantante colombiana Karol G se presenta en el escenario del Festival de Música y Artes de Coachella. - Foto: AFP

En el segundo fin de semana, se destacó la presentación de Omar Apollo, uno de los artistas más populares del género indie rock. Al igual que Karol G, tuvo el apoyo de otro artista; esta vez se trató del productor canadiense Daniel Caesar, quien aportó en el sencillo colaborativo Invincible. Por otro lado, también estuvo (al igual que en las primeras fechas) la cantante Billie Eilish, quien cantó en compañía de Damon Albarn, integrante de la banda Gorillaz.

Otra de las caras conocidas del año pasado fue Kendrick Lamar, quien figuró como una de las sorpresas del Coachella 2022. En su presentación, cantó las canciones Family Ties y Vent con el compositor Baby Keem. Cerrando con broche de oro, repitió presentación el exintegrante de One Directon, Harry Styles.

Styles estuvo en la tarima con la rapera Lizzo, interpretando la nueva versión de ‘I Will Survive’, canción de 1978 de Gloria Gaynor. El cantante deslumbró en el escenario con su particular abrigo de piel y su puesta en escena. ¿Qué vendrá este año para Coachella? Solo quedará esperar para ver si este año se supera lo realizado en el 2022, un año que dejó la vara bastante alta.