Cuatro estrenos para esperar la época más mágica del año: Navidad

Cupido navideño (The Christmas Cupids) con Elisabeth Harnois, Jonatah Togo, Chad Michael Colins; Volviendo a casa en Navidad (A Homecoming For The Holidays) protagonizada por Laura Osnes, Stephen Huszar, Jesse Irving, Markian Tarasiuk; Lonestar Christmas con Stephanie Bennett, Marco Grazzini, Bren Stait; Amor en el concurso de Navidad (Love At The Christmas Contest) protagonizada por Samantha Cope, Ross Jirglr, James Healy Jr.; No hay nada como la Navidad (No Time Like Christmas) con Kyla Pratt, Edward Ruttle, Sophia Bachart. Además, se incluye nuevamente la producción original, Amor en Navidad.