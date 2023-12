Cómo cantarle a la Navidad y hacerse millonario: la historia de los grandes éxitos de la época decembrina

Todo lo que quiero para Navidad es la alquimia secreta para componer un tema navideño y vivir de sus regalías de por vida. Ya sabe, como Will Freeman en la novela de Nick Hornby “About a Boy”, adaptada a la gran pantalla en 2001. El actor británico Hugh Grant interpretaba a un protagonista despreocupado que vivía de los derechos de autor de un éxito navideño escrito por su difunto padre.

Aunque era ficción, no estaba muy lejos de la realidad. Gracias a su amplia difusión anual en los centros comerciales, en la radio o en las listas de reproducción de Spotify, algunas canciones navideñas -a pesar de tener décadas de antigüedad- han vuelto a entrar en las listas de éxitos y han hecho ganar mucho dinero a sus autores.

Suelen tener música alegre, campanas de trineo y letras salpicadas de “nieve”, “amor”, “Navidad” y “tú”. He aquí algunos éxitos que han acertado mágicamente con esta mezcla.

Mariah Carey: “All I Want for Christmas is You”

En un principio, Carey estaba reacia a grabar una canción navideña.

Jack y Mariah Carey: este alegre Jack Rusell viaja a todas partes con su dueña, pero solo en primera clase. Foto: tomada de media2.popsugar-assets.com

Hablando en “The Bobby Bones Show” en 2021, explicó que estaba al principio de su carrera y con solo dos álbumes a sus espaldas, sentía que era demasiado pronto. En aquel tiempo, eso era cosa de artistas más bien mayores.

Sin embargo, llegó a coescribir la emocionante “All I Want for Christmas is You”, ganándose el título de “Reina de la Navidad”.

Según un estudio de 2016 de The Economist, Carey gana unos 2,3 millones de euros (2,5 millones de dólares) al año por la canción. Así que, si su éxito de 1994 sigue haciendo magia este año, Carey podría ganar un total de 67,2 millones de euros solo por esta canción, que hasta la fecha ha sido reproducida más de 1.600 millones de veces en Spotify.

Wham!: “Last Christmas”

Lo ames o lo odies, el éxito de Wham! de 1984 “Last Christmas” ha sellado innegablemente su lugar en el panteón de los ritmos navideños.

Esta es la historia de las canciones de Navidad | Foto: Getty Images

Sin embargo, la canción festiva de George Michael y Andrew Ridgeley no alcanzó el número 1 de las listas de los 40 Principales del Reino Unido hasta el 1 de enero de 2021, 36 años después de su estreno. Luego alcanzó el primer puesto por segunda vez en 2022, y por tercera vez a principios de 2023. Pero aún no ha sido número uno en la misma semana de Navidad.

Para los gruñones que se quejan de la dulzura sacarina de la canción, Wham! donó todos sus derechos de autor al fondo de ayuda contra la hambruna en Etiopía. The Independent informó el año pasado que los derechos de autor anuales de la canción se estiman en 350.000 euros al año.

Irving Berlin: “White Christmas”

Una excepción en esta lista es “White Christmas”, escrita por el legendario compositor Irving Berlin para la película musical de 1942 “Holiday Inn”. A diferencia de las canciones navideñas habituales, su melancolía y nostalgia calaron hondo en los oyentes.

Se estrenó mundialmente el 26 de diciembre de 1941, interpretada por el legendario cantante Bing Crosby en su programa semanal de radio de la NBC “The Kraft Music Hall”. La versión que grabó posteriormente en 1942 es, según el Libro Guinness de los Récords, el sencillo navideño más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Paul McCartney: “Wonderful Christmastime”

“Wonderful Christmastime”, publicada en 1979, fue escrita, producida e interpretada únicamente por el ex Beatle Sir Paul, que también tocó todos los instrumentos. Por tanto, se queda con todos los derechos de autor de la canción.

Paul McCartney y su inconfundible bajo. | Foto: Getty Images

Un informe de Forbes de 2010 calcula que McCartney gana entre 370.650 y 555.810 euros anuales por los derechos de autor de “Wonderful Christmastime”. Incluso cuando se calcula en el extremo más bajo de este rango, McCartney habría ganado 15,9 millones de euros hasta la fecha solo por este éxito navideño. Por cierto, el valor neto total de McCartney, según estimaciones de 2021, es de 1.100 millones de euros.

Tal vez esta lista abreviada de canciones que hacen ganar dinero sirva de inspiración a quienes piensan en escribir un éxito navideño. Tal vez, en consonancia con las realidades del siglo XXI, ¿uno co-escrito con inteligencia artificial?