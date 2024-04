Dania Ramírez revela en SEMANA detalles de la serie ‘Unidad de Personas Desaparecidas’; “es un drama que afecta a miles en el continente”

Y revela que haberse, ella misma convertido en madre le dio una sensibilidad especial para este protagónico. “Creo que alimento a todos los personajes desde que me convertí en madre; todos mis personajes están alimentados por lo que me pasa como mamá, el hecho de que ya no solo pienso en mí, sino en otros. La primera vez que leí el guion, lo hice frente a los productores. Recuerdo esa escena en la que estoy hablando en el teléfono con mi exesposo y le cuento de la desaparición de Kieth. En un momento empecé a llorar, no podía hablar. Y les expliqué que me puse a pensar en mis propios hijos. No me pude imaginar tener una conversación de esas sobre un hijo mío. Si cuando los llamo a almorzar no me contestan de una vez, me preocupo, no me puedo imaginar qué sería de verdad si no lleguen a casa un día. Esa emoción me alimentó mucho para este personaje”, revela la actriz.