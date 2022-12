Los estrenos de Disney+ que llegarán en diciembre de 2022

El penúltimo mes del año ha llegado a su fin y mientras miles de personas comienzan a pensar en sus compras navideñas junto a todos los preparativos para celebrar las fiestas de fin de año, las plataformas de contenidos vía streaming han comenzado a anunciar todas las novedades que ofrecerán a sus suscriptores.

De hecho, Disney+ ya ha revelado un listado con los estrenos que estarán disponibles a partir de la primera semana de diciembre, entre las novedades más destacadas está una nueva temporada de la serie ‘El libro de Boba Fett’, nuevos episodios de varias series y un paquete de contenidos navideños.

Estrenos de Disney+ para diciembre de 2022

Series estreno

Películas estreno

The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World - 8 de diciembre

Cortos estreno

Otros estrenos

De igual manera, Star+, plataforma de contenido vía streaming que también pertenece a Disney, reveló un listado con las nuevas producciones que ofrecerá su servicio a partir de diciembre.

Estrenos de Star+ para diciembre de 2022

Entre los lanzamientos están las nuevas temporadas de ‘Love, Victor’, ‘Godfather of Harlem’, ‘Duncanville’, entre otras series.

Estrenos series

Murder in the Bayou (Temporada 1)

Death at the Mansion: Rebecca Zahau (Temporada 1)

Murder, Mystery and My Family (Temporada 1 y 2)

Estrenos películas

I Now Pronounce You Chuck & Larry

The 7th Voyage Of Sinbad

The Secret Life of Walter Mitty

The Second Best Exotic Marigold Hotel

What Happens in Vegas

Series documentales de ESPN

30 for 30: Silly Little Game

30 for 30: The Band That Wouldn’t Die

30 for 30: The Best That Never Was