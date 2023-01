Netflix eligió el Tolima para grabar la serie de ‘Cien años de soledad’

Netflix escogió al departamento del Tolima como una de las principales locaciones de su próxima producción. Allí se grabará una serie inspirada en la obra literaria Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

La plataforma confirmó desde junio del año 2022 que se inspiraría en dicha obra literaria para realizar una serie, luego de varios intentos fallidos de otras productoras de cine. La novela de García Márquez narra la historia y las vivencias de la familia Buendía, y se cree que los personajes más icónicos de la historia serán interpretados por tolimenses.

Netflix, en compañía de la productora Dynamo, comenzó la convocatoria para el casting de los actores que se encuentren interesados en participar en dicha producción. Incluso, la misma Alcaldía del municipio de Alvarado publicó en sus redes sociales la imagen del anuncio.

Para ello, había dos días disponibles, el 28 y 29 de enero, y las personas interesadas debían presentarse en la biblioteca Rafael Caicedo Espinoza desde las 8 de la mañana.

“Las agencias de Casting Studio 28 y 1 casting, con el apoyo de la administración municipal, invitan a la comunidad en general y habitantes de los municipios de Alvarado, Piedras, Venadillo, Anzoategui, Ambalema y Lérida para que participen en el casting de las grabaciones de Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez”.

La importante obra literaria de Gabo pasará a las pantallas audiovisuales. Captura de pantalla página web del casting / Dynamo - Foto: Captura de pantalla página web del casting / Dynamo

Para participar en el casting es necesario ser mayor de edad, si se es mujer en estado de gestación se debe estar próxima a tres meses de dar a luz y los menores de edad deben acudir en compañía de un adulto responsable.

Se dio a conocer que en la capital del departamento, Ibagué, se hará otro casting; sin embargo, aún se desconoce la fecha.

Foto: Captura de pantalla página web del casting / Dynamo - Foto: Foto: Captura de pantalla página web del casting / Dynamo

Detalles de la serie

El propio Rodrigo García Barcha, hijo del Nobel colombiano, en medio de su participación en un encuentro en el marco del Festival Gabo, confirmó que sí habrá serie basada en el relato cumbre de su fallecido padre y dio algunas pistas de cómo será la esperada adaptación de Cien Años de Soledad en Netflix.

Durante su charla en el festival, García Barcha mencionó que claramente es muy “difícil de adaptar” un libro a una producción audiovisual, en especial teniendo en cuenta las obras de su fallecido padre, quien “nunca sintió la necesidad de hacer una película del libro”. “Entonces siempre se fue posponiendo, y nunca sucedió mientras él estaba en vida”, dijo.

Entre los objetos más valiosos del archivo están el documento definitivo de "Cien años de soledad", que el nobel entregó a la imprenta en 1967, y uno de los pocos manuscritos que existen de "En agosto nos vemos", su novela inédita. - Foto: AP

Por ese motivo, señaló que, aunque por el momento no han sido definidos algunos aspectos de la adaptación, esta sí contará con un par de cambios, novedades y hasta inesperados giros —según él nada alarmantes—, pero que son necesarios en el ámbito de estructura.

“Es muy fiel al libro”, aseguró, añadiendo que ninguno de estos detalles afectará el sentido de la obra. “A veces, cuando se abordan adaptaciones con demasiado miedo o respeto, es cuando menos buenos resultados hay”, expresó.

Para finalizar, Rodrigo García Barcha, que ha dirigido series como Los Soprano o Con solo mirarte (Things You Can Tell Just by Looking at Her), expresó que la tarea más importante que han tenido en todo este tiempo es lograr una adaptación respetuosa con la obra.

Netflix mostró avance de ‘Cien años de soledad’ para celebrar los 40 años del premio Nobel de Gabriel García Márquez

Colombia sigue siendo uno de los países a los que Netflix le apunta con mayor fuerza; su público y la amplia oferta de historias por contar hacen que el país siempre esté en los planes de la plataforma de streaming que cada vez diseña productos en los que resalta la cultura colombiana.

Es el caso del proyecto que quiere llevar a la pantalla chica a Cien años de soledad, libro que le significó al escritor Gabriel García Márquez obtener el premio Nobel de Literatura en 1982 y que puso en boca del mundo entero el realismo mágico.

En 2019, Netflix había confirmado que el proyecto sería una realidad y hoy, 21 de octubre, 40 años después de que Gabo obtuviera ese reconocimiento, la plataforma mostró un mensaje acompañado de un video en el que se muestran avances de cómo se verá Macondo, pueblo ficticio donde se desarrolló la novela escrita por el nacido en Aracataca, Magdalena.

“Hoy, a 40 años, ¡seguimos celebrando el Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez! Y por eso, aquí te dejo las primeras imágenes del Macondo, que cobrará vida en la serie de Cien años de soledad”, escribió Netflix en su publicación.

En el video se ven personas trabajando en cada uno de los detalles que será este pueblo cargado de magia e historias únicas que relatan cómo es la idiosincrasia colombiana.