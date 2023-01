Murió Adolfo Pacheco: el compositor de ‘La hamaca grande’ y ‘El mochuelo’ había sufrido un accidente

Después de estar ocho días en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica General del Norte, falleció el artista vallenato Adolfo Pacheco Anillo a sus 82 años, debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

El incidente se registró el pasado 19 de enero en el departamento de Bolívar, en la vía Carreto – Calamar, cuando se estalló una de las llantas delanteras del vehículo particular en el que se movilizaba para asistir a una cita médica a barranquilla.

El artista sufrió politraumatismo severo, trauma cerrado de tórax, trauma craneoencefálico severo y lesión en columna lo que obligó a los médicos a mantenerlo con soporte vasopresor y ventilación mecánica invasiva, además, le realizaron un drenaje pulmonar y una diálisis.

El fallecimiento del también conocido como Juglar de los Montes de María, que tenía pronóstico reservado, se registró sobre las 4:00 a.m. de este sábado 28 de enero.

¿Quién fue Adolfo Pacheco Anillo?

Adolfo Pacheco Anillo había nacido el 8 de agosto de 1940 en San Jacinto en el hogar conformado por Miguel Pacheco y Mercedes Anillo. Era músico, compositor y cantautor del genero vallenato. Su talento fue descubierto por su abuelo paterno, Laureano Antonio Pacheco Estrada, quien era tamborero de gaita.

Adolfo se graduó de bachiller en el Colegio Fernández Baena de Cartagena. Se graduó de abogado en la Universidad de Cartagena y la Universidad Popular del Cesar le otorgó el doctorado Honoris Causa.

El maestro recibió de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata la declaratoria de Compositor Vitalicio en el año 2005.

Entre sus cerca de 140 composiciones se destacan: La hamaca grande, El viejo Miguel, El mochuelo, Mercedes, El cordobés y Tu cabellera.

Periodista Diego Guauque dio a conocer avances de su recuperación

Diego Guauque, el periodista de Séptimo día que lleva 14 años denunciando los casos más aberrantes que suceden en la sociedad colombiana y quien a su vez ha llenado a varias familias de esperanza al lograr, con sus reportajes periodísticos, justicia para los más vulnerables, hoy enfrenta, con la fuerza que lo caracteriza, al despiadado cáncer.

En ese sentido, recientemente decidió contar en sus redes sociales a sus televidentes y seguidores el paso a paso de la lucha que ha tenido que vivir desde que arrancó 2023, luego de un divertido viaje con su familia en Argentina. Lo que empezó con un molesto dolor en el bajo vientre terminó en urgencias, de allí, en una sala de cirugías y posteriormente en una unidad de cuidados intensivos.

“Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar… ahí voy a estar… ay, carajo… ay, carajo. ¡Con fuerza!”, dijo empuñando su mano, como señal de valentía y a la vez tratando de controlar la respiración para que no se desatara ese nudo que se hace en la garganta.

Ahora, el comunicador hizo una publicación en la que contó cómo avanza su recuperación de la enfermedad: “Hola, aquí vamos, aquí vamos. Creo que el parte es positivo. Me duele todo, sobre todo el estómago, donde tengo mi herida de guerra, que es por la cirugía. Es una cirugía grande. Ha mermado el dolor y tengo este aparato, que si aprieto un botón, suelta morfina, por lo que ando como drogado, por lo que no hay que abusar de ello, pero me ayuda a aliviar, y así voy ganando todos los días pequeñas batallas”.

“Me han quitado algunos catéteres, el de la respiración lo mandé pa’l chorizo, porque estaba aburrido de eso, y voy ganando poquito a poco. ¿Saben qué otra batalla estoy ganando?, la de la comida. Porque llevo cinco días con dieta líquida y he bajado bastante de peso. Entonces hoy me regresan la dieta sólida y espero aumentar, y ahí vamos”, contó.

“Estoy esperanzado porque yo creo que la otra semana ya salgo de aquí y empiezo mis quimioterapias, y ahí es otra vez solo pa’lante. Ahorita es salir de la clínica y empiezo a recuperarme con la ayuda de la quimio, y obviamente con la ayuda de todas las personas y todos los mensajes, en acompañamiento de mis papás que han estado muy presentes, de mi esposa y mi hija, les agradezco mucho. A todos ustedes por escribirme, no puedo responder cada mensaje porque son muchos, pero es como un envión de energía, para poder seguir adelante y luchando”, agregó.

“Quiero también visitar al milagroso de Buga, tengo aquí a la Virgen de Guadalupe, y me encomiendo a muchos santos y a Dios para salir adelante, y muchas gracias por estar pendientes de mi salud. Chao”, puntualizó.

El reportero, de 1,89 metros de estatura, que se ha parado frente a los delincuentes más peligrosos del país para pedirles explicaciones por sus hechos, se quiebra al anunciar que se tendrá que enfrentar a las temidas quimioterapias. “¿Qué viene? Quimioterapia… Pero sabiendo exactamente qué es lo que tengo, ahí se va a saber exactamente cuál es la quimio que me tienen que aplicar. No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr. Vamos a lograrlo”, puntualiza con voz entrecortada.

Su esposa, Alejandra Rodríguez, también reconocida periodista, no se ha separado de Diego Guauque ni un solo momento desde que arrancó esta travesía hace menos de un mes. “Gracias a todos los que siguen orando con mi esposo. Seguiremos en la UCI, pero con toda la fe de vencer este sarcoma. He leído todos sus buenos mensajes y bonitos deseos y me llegan al corazón en este momento. Diego es un hombre valiente y guerrero. Me tiene absolutamente admirada”, escribió Rodríguez, dejando claro que no bajaran la guardia y que Guauque requiere la buena energía de todos los que han mostrado su solidaridad.

Sus compañeros de programa también se han pronunciado en las redes sociales, “Vamos con toda, querido compañero Diego Guauque. ¡Tu valentía y optimismo son admirables! Sos un guerrero y Dios te va a llevar de su mano en este proceso. Volverás más fuerte y, como siempre, con grandes historias. Tus compañeros y miles de televidentes te esperamos de regreso muy pronto”, manifestó la periodista Laura Hincapié.