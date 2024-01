A Arturo Vidal no le gustó la decisión de América con Lucas González: así reaccionó en vivo

Lucas González no va más como técnico del América de Cali. Después de un semestre de contrastes en el que arrancó mal, repuntó hasta tocar la cima del campeonato y luego decepcionó en cuadrangulares, el técnico bogotano ha sido destituido por decisión de la nueva presidenta Marcela Gómez.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el director técnico Lucas González no continuará al frente del equipo profesional”, reza el anuncio publicado a través de redes sociales.

Según lo conocido por SEMANA , la presidenta del club, hija del máximo accionista del club, Tulio Gómez, citó a la reunión sin un aviso certero de cuál era el contenido de la misma. Allí, al parecer, les argumentó que no se sentía tranquilla con el cuerpo técnico y su deseo era comenzar su mandato con una buena relación con la hinchada.

Este medio pudo conocer que desde el pasado sábado, a la par de las negociaciones para traer Arturo Vidal, se movía bajo la mesa la posible llegada de otro entrenador para hacerse cargo del proyecto. Sin embargo, González y su equipo no se esperaban que su salida se diera de manera tan pronta.

Arturo Vidal se sorprendió en Twitch

“Jugaron ayer y ganaron... Mentira, pónganse serios”, le dijo a sus seguidores, insistiendo en que no podía ser real la destitución del cuerpo técnico apenas seis meses después de su llegada.

Vidal lamentó la salida de Lucas y recordó que “había hablado bien de mí, me había gustado lo que dijo. Me gusta cuando lo dicen porque eso me da confianza”.