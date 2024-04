Bayern Múnich vs. Real Madrid: hora y canal para ver en vivo la primera semifinal de la Champions League

Bayern vs. Real Madrid - Semifinal de UCL | Foto: Getty Images

Además, visitan Múnich tras eliminar al Manchester City de forma tan agónica como épica en la tanda de penaltis del Etihad, con Lunin como héroe madridista. Avanzar en la competición dio alas y seguridad al 14 veces campeón de Europa, que quiere coger ventaja de cara a la que sería su sexta final continental en los últimos once años.

La gran duda de los blancos reside en quién será el acompañante de Rüdiger en la zaga, con la opción de Tchouameni con más fuerza que Nacho Fernández, a la vez que aparece Militao en escena. Sin embargo, el brasileño no tendría aún el ritmo para este tipo de encuentros, más teniendo en cuenta que enfrente estará el inglés Harry Kane , autor de 42 dianas en 42 encuentros este curso con el club bávaro.

Aunque su principal preocupación debe ser no mostrarse frágiles en defensa ante un tridente integrado por ‘Vini’-Bellingham-Rodrygo. Con la baja de De Ligt atrás, el surcoreano Kim Min-jae será el elegido, con Upamecano entre algodones. También necesitarán al mejor Manuel Neuer en portería, factor clave para aguantar ante los blancos.

No obstante, la historia reciente del Bayern con conjuntos españoles no es demasiado alentadora para los alemanes. De las últimas nueve elminaciones en Europa del campeón en 2020, seis fueron ante equipos de LaLiga, y no pasa un cruce ante clubes españoles desde el 2-8 en los cuartos de la edición de la pandemia en 2020.