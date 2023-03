A Shakira la analizó famoso periodista y concluyó que sigue “muy enamorada de Piqué”

El comunicador enfatizó que las últimas canciones de la artista dan a entender que no lo ha podido superar.

Shakira, sin duda alguna, se ha consolidado como una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial, y continúa cosechando triunfos tras su mediática separación con Gerard Piqué, puesto que de ese dolor ha lanzado varias canciones exitosas.

Tras presentar en octubre pasado Monotonía, la barranquillera regresó a la música este año más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por parte del exfutbolista. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a Clara Chía en sus dos últimos trabajos musicales.

La última colaboración de Shakira fue con Karol G. - Foto: YouTube captura de pantalla

La sesión con Bizarrap rompió todo tipo de récords. - Foto: Sony Music

“Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras. Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra la manera de compensarte. Yo valgo por dos de 22″, dijo recientemente en una entrevista.

Óscar Rentería, que es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia, se pronunció hace unos días con respecto al impacto que ha tenido en los medios internacionales la ruptura de la colombiana y aseguró que esta sigue enamorada del español.

Pese a las críticas que recibió, el comentarista analizó el comportamiento de la cantante en los últimos meses y reiteró este viernes en SEMANA que se nota que no ha podido superar del todo a Piqué, que actualmente vive con Clara Chía.

“Si yo fuera cantante y le dedicó cuatro discos, con esa clase de letras, yo lo único que puedo pensar y aceptar es que estoy enamorado de usted todavía”, manifestó inicialmente.

Rentería puntualizó que Shakira sigue enamorada de Piqué. - Foto: AFP / Bryan R. Smith

Hace poco una experta indicó que a Shakira se le nota la tristeza en su mirada. - Foto: Captura de vídeo/ Canal N+

Luego, Rentería añadió: “Yo tengo la absoluta seguridad, por las letras de los temas, que Shakira le ha cantado a Piqué. Que no volverá con él, pero que sigue profundamente enamorada del jugador español”.

El comunicador vallecaucano recalcó en este medio que la actitud de la artista barranquillera demuestra que está en un proceso de sanación y que no cree que vuelva a estar sentimentalmente con Piqué.

Cabe recordar que el famoso periodista fue tendencia esta semana luego de que puso en duda la denuncia de violación que hay en contra de Achraf Hakimi, puntualizando que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”.

“Si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario”, precisó.

Óscar Rentería causó polémica esta semana en las redes sociales. - Foto: Twitter: César Augusto Londoño

Óscar Rentería recibió miles de críticas por su opinión sobre este caso. - Foto: Instagram César Augusto Londoño - Getty Images

Achraf Hakimi fue acusado formalmente de violación. - Foto: AFP

Óscar Rentería, lejos de retractarse por sus afirmaciones, expresó en SEMANA que sigue sin creer plenamente en la versión de la presunta víctima y puntualizó que ella no tenía nada que hacer en la vivienda de Hakimi.

“Todos son libres de pensar lo que quieran, pero he recibido cualquier cantidad de cartas de mujeres que están totalmente de acuerdo conmigo. Mi declaración siempre será responsable. La pregunta sobra. Yo asumo la responsabilidad al decir, le repito una vez más, que toda mujer que vaya al apartamento de un hombre soltero, asume responsabilidades”, concluyó el comentarista.