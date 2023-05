A técnico que denunció amaños en el fútbol colombiano le salieron caras sus palabras; dura sanción y millonaria multa

- Foto: Captura de You Tube (Min 2:44) - Rueda de prensa de Boca Juniors de Cali tras su partido ante Quindío

“Se han amañado los partidos y empiezan a investigar a todo lo que es el cuerpo directivo, cuerpo técnico y jugadores. Yo puedo ser el técnico más malo del mundo, pero la situación de los amaños de partidos no la podemos controlar como técnicos”, fueron las declaraciones dadas por Alejandro Guerrero, técnico de Boca Juniors de Cali, durante una rueda de prensa el pasado sábado 13 de mayo.

“Hay situaciones que se han presentado este semestre... pero es destapar todo. Llega un comunicado a los directivos de parte de la Dimayor y Federación sobre situaciones que se vienen presentando desde 2018″, sumó a su grave denuncia el entrenador del cuadro caleño.

En la rueda de prensa que causó furor en el fútbol colombiano, el entrenador también señaló que para saber más del tema era necesario hablar con los entes rectores del balompié nacional: “Habría que preguntarles a la Dimayor y a la Federación, que son los entes que investigan. De hecho, se presentó una sanción de dos años para un jugador que estuvo el semestre pasado con nosotros”.

Tras haberse destapado dicho escándalo, el medio El País de Cali decidió investigar y logró contrastar con el entrenador sus primeros testimonios. Allí, Restrepo afirmó que “he notado comportamientos extraños en algunos jugadores, uno los conoce y sabe lo que pueden dar, pero pruebas no tengo”.

Los días fueron pasando tras dichas declaraciones y por parte de ninguna organización hubo alguna declaración más. El tema se pensó que había quedado en el olvido, pero no fue así, pues durante la noche de este jueves –18 de mayo– la Dimayor salió a referirse sobre ese y otros temas en su contra, y en lugar de dar una comunicación abierta incluyó su decisión entre las acostumbradas resoluciones semanales.

Para este caso en particular se mostró certero y ajeno a investigar a fondo. Simplemente, decidió imponer sobre el técnico Alejandro Guerrero una dura sanción y millonaria multa, que hace pensar que lo dicho por el entrenador de Boca Juniors de Cali no fue bien recibido en la Dimayor; por consiguiente, en busca de no darle más trascendencia la mejor respuesta fue alejarlo de alguna práctica relacionada con fútbol.

“Sancionado con suspensión para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol durante cinco semanas y multa de trece millones quinientos catorce mil pesos ($13.514.000) por incurrir en la infracción descrita en el artículo 72 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 16.ª fecha del Torneo BetPlay Dimayor I 2023, contra el club Deportes Quindío S. A.”, impone a Guerrero la Resolución 036 de 2023.

Preocupados por el buen nombre de los entes, antes que por saber si lo denunciado era verdad, agregaron: “Que de la norma imputada se señala como infracción rendir declaraciones que comprometan la buena imagen o que afecte la honra de la FCF, afiliados, Dimayor, Difútbol, etc. Si se revisa la grabación de la rueda de prensa, únicamente trajo a colación casos que efectivamente se han presentado en el fútbol colombiano, ya investigados, y debidamente sancionados”.

Para finalizar, entre las conclusiones dieron a entender que restaron valor a lo dicho por quien reveló las situaciones: “El único propósito de las declaraciones fue sencillamente hablar de un tema que aún sigue siendo un ‘tabú' dentro del fútbol colombiano, pero sin la intención de comprometer o dañar la imagen o la honra de cualquier persona que se dedique al fútbol, ya sea desde el ámbito administrativo o deportivo”.