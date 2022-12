Actriz Lali Espósito fue víctima de acoso sexual en la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia

El Estadio Lusail, con capacidad para 88,966, fue el escenario deportivo de la final entre Francia y Argentina. Las tribunas se llenaron, en su mayoría, de hinchas argentinos que cantaron a todo pulmón el himno de La Mosca Muchachos.

Sin embargo, un hecho empañó el colorido albiceleste. En un video publicado en Twitter se ve un claro caso de acoso sexual del que fue víctima la actriz Lali Espósito, quien se hizo conocida por interpretar al personaje de Marianella Rinaldi en Casi ángeles y que además es cantante y compositora en la banda de pop derivada de la serie, Teen Angels.

“En el momento más importante del mundial, un hombre no dudó en acercarse a la actriz argentina Lali Espósito y apoyarse desde atrás por ella. Esta es una realidad que viven cientos, miles, millones de mujeres. Ya sea en el bus, en la cancha, en las calles”, dice la publicación de @livmediapy.

En el audiovisual se ve claramente cómo la mujer está sufriendo por los penales del equipo de sus amores. Luego, cuando se apoya en su acompañante para mirar el último cobro a cargo de Gonzalo Montiel, un hombre rubio con la camiseta de Messi aprovecha para acercar sus partes íntimas al cuerpo de Lali, incluso la toca suavemente en su cintura.

En medio de la emoción, la actriz de 31 años no se percata y se va a celebrar el título de su selección. Su acosador hace lo propio y abraza también a quienes estaban junto a él en la tribuna.

El video ha sido repudiado por los usuarios de Twitter, quienes piden la captura del sujeto identificable por la claridad de las imágenes.

Lali no se ha pronunciado al respecto, solo se ha referido en redes sociales sobre su participación en la final cantando el himno de su país.

“Así se dio. Tenía que ser. Que privilegio haber cantado un pedacito de nuestro himno en la final del mundo... Es que sigo leyendo y recibiendo el amor de ustedes y no puedo creer lo que viví ayer. GRACIAS Argentina Te Amo!”, redactó en un trino.

Asi se dio. Tenía que ser.

Que privilegio haber cantado un pedacito de nuestro himno en la final del mundo...Es que sigo leyendo y recibiendo el amor de ustedes y no puedo creer lo que viví ayer. GRACIAS Argentina Te Amo! ♥️🇦🇷♥️ — Lali (@lalioficial) December 20, 2022

Tras el resultado de este domingo, en Qatar 2022, Lali propuso actualizar la letra del himno mundialista que caracterizó a Argentina.

“Propongo que ya cantemos: Muchachos ahora la volvimos a ganar, ya tenemos la tercera, ya somos campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver Con don Diego y con la Tota, aplaudiéndolo a Lionel”, escribió en Twitter.

Propongo que ya cantemos:

MUCHACHOS AHORA LA VOLVIMOS A GANAR

YA TENEMOS LA TERCERA

YA SOMOS CAMPEÓN MUNDIAL...

Y al Diego en el cielo lo podemos ver

Con don Diego y con la Tota

APLAUDIENDOLO A LIONEL

(Conversación de borrachos felices anoche) — Lali (@lalioficial) December 19, 2022

Las celebraciones de los argentinos tras ser campeones del mundo no fueron las adecuadas para algunos. Por ejemplo, en el trayecto del camerino al bus de la selección, los jugadores tuvieron que pasar por la zona mixta donde estaban varios periodistas esperando a una declaración.

Esto no ocurrió, pues el plantel salió todo junto y celebrando con la copa, ignorando todo tipo de preguntas. Como si fuera poco, el grupo campeón se ubicó en una zona para cantar una barra, en la que insultaban a los periodistas presentes. “Y no me importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que los parió”, decía una parte del cántico que generó molestia.

Bajo este contexto, la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) emitió en las últimas horas un duro comunicado exigiendo a la selección Argentina una disculpa por los insultos protagonizados en esta parte del estadio.

En el texto, el presidente Gianni Merlo indica que “Lionel Messi es sin duda el número uno del fútbol, el capitán de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo, pero por eso mismo debe disculparse en nombre de la selección por la canción con la que cantó él y sus compañeros, nos insultaron a los periodistas”.

“Puede que sea un multimillonario alabado, pero tiene que respetar a quienes también han contribuido, con su entusiasmo y sin interés propio, a crear su mito”, apuntó de manera certera. “Además de ser grandes jugadores, también deben ser modelos a seguir en la vida, porque se han enriquecido gracias a todos”, añade el escrito de la AIPS.