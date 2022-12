‘Kun’ Agüero dejó “pisado” el lío con Canelo Álvarez tras el título de Argentina en Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 terminó recientemente y dejó a la selección Argentina con su tercer estrella en el escudo. La final, que se llevó a cabo en el estadio Lusail, fue calificado por muchos futboleros como “la mejor final de todos los tiempos”, debido a que no fueron suficientes los 120 minutos del tiempo reglamentario y el agregado para definir un ganador. Además de eso, en momentos puntuales el resultado pudo cambiar, pero no se dio, gracias a las intervenciones de los porteros que cerraron la posibilidad a sus rivales, esos mismos que se encontraron cara a cara en la definición por penales, donde la ‘albiceleste’ fue la más efectiva.

No solo el campeonato disputado en Medio Oriente se recordará por lo deportivo, fuera de la cancha otras situaciones llamaron la atención y dejaron mucho de qué hablar. Una de esas, fue la protagonizada por Lionel Messi, el boxeador Canelo Álvarez, el ‘Kun’ Agüero, entre otras personalidades que también intervinieron en la discusión de ese momento que empezó con el comentario del mexicano hacia el ‘10′ argentino: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

y para los que hablan boludeces también de lo qué pasó con Mexico. Acá tienen. Después Canelo también le pidió perdón a Messi. pic.twitter.com/t8U1mm9jcN — que mira’ bobo? 🇦🇷 (@Tomlinsoncareta) December 10, 2022

La frase, que rápidamente se hizo viral, se produjo tras la primera victoria de Argentina en la cita orbital, precisamente ante los mexicanos. Sin embargo, el hecho en sí que produjo el malestar fue el que quedó registrado en un cámara de la celebración al interior del camerino argentino, en donde se le vio a Messi lanzar su pie hacia una camiseta del cuadro rival que se encontraba en el piso para intentar apartarla de sus guayos y otro tipo de elementos que había en el suelo.

Sabiendo que estas situaciones suelen presentarse al interior de los camerinos, uno de los primeros que salió en defensa del jugador argentino fue precisamente Sergio el ‘Kun’ Agüero, quien no tardó en responderle a Canelo sobre sus acusaciones y advertirle que se trata de una desafortunada coincidencia y no de un irrespeto.

A través de su cuenta de Twitter, el Kun le dijo: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”.

Y continuó: “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y, después, si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Álvarez reconoció el impacto que generaron sus palabras y tras entender el contexto de todo, bajó la guardia por su malestar injustificado. A la vez que le deseó “mucho éxito” a las selecciones, mientras agregó que seguiría apoyando a su nación.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”.

Muchas gracias, Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva 🤟🏽 https://t.co/mr8qVKLYm0 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

Para finalizar el altercado de manera definitiva, durante las últimas horas y a través de los mismos medios por donde se desarrolló toda la discusión, el boxeador decidió enviar un mensaje de felicitación hacia el pueblo argentino que se consagró tricampeón del mundo ante los franceses. “Muchas felicidades Argentina, se lo merecían”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Sumamente feliz y ya queriendo solo disfrutar del triunfo de su país, Agüero vio el mensaje de Álvarez, lo citó y de manera jocosa sanjó las diferencias que tuvieron así: “Muchas gracias, Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva”.

Además, el exfutbolista también hizo las pases con un creador de contenido español que hizo fuera a Brasil en el torneo y el cual, hasta hace unos días, le caía como el “orto”: “Ok, paz @DjMariio… Ya terminó el Mundial y somos campeones. Lo que pasó queda atrás.