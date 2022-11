“No ando con mamadas”: Canelo Álvarez continúa round por lo sucedido con la camiseta de México en el vestuario de Argentina

El partido entre Argentina y México en el Mundial de Qatar, cuyo desenlace fue favorable para la albiceleste, motivó una polémica fuera de la cancha y fichó a un contendiente en otro deporte: Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

La rivalidad futbolística entre argentinos y mexicanos ya es un tema de vieja data, por lo que su reciente partido en el Mundial se llevó todo el protagonismo. Al final, el conjunto liderado por Lionel Scaloni se llevó la victoria por 2-0 y dejó a los centroamericanos al borde de la eliminación.

Sin embargo, la polémica vino después del pitazo final. En redes sociales se conocieron imágenes de lo que fue la celebración de los argentinos en su camerino. Entre la dicha y euforia, hubo un detalle que no fue del agrado de los mexicanos.

Lionel Messi, máxima figura del cuadro argentino, estaba sentado, mientras que a sus pies estaba una camiseta de México tirada en el suelo. Este detalle, en principio, no resulta del todo llamativo, pues las camisetas de los propios jugadores de la albiceleste también estaban en el piso.

No obstante, luego vino otra situación. Cuando Messi se va a quitar los guayos, mueve levemente la camiseta mexicana que estaba en el suelo. Para los críticos, se trató de una “patada”, siendo un gesto descortés hacia el rival.

A través de su perfil de Twitter, Canelo Álvarez, boxeador mexicano, reaccionó a los sucedido y reclamó: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”

“Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, comentó en otro trino.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Ante la polémica reacción del Canelo, hubo quienes indicaron que el púgil había exagerado las cosas, pues la supuesta limpiada de piso con la camiseta mexicana en realidad fue un leve movimiento -al parecer accidental- hecho por Messi cuando se quitó los guayos. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, amenazó el boxeador en otra publicación.

Como respuesta, una de las figuras del fútbol argentino salió en defensa de sus colegas. También en Twitter, Sergio el ‘Kun’ Agüero precisó que todo se debía a una coincidencia.

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, expresó Agüero.

Pero su explicación no fue suficiente para el Canelo, quien le respondió: “Tú también cabrón… me escribías ‘ay ay Canelo’. y ahora mamando. No seas hipócrita, cabrón”.

“Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo. Escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram. Hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!”, agregó.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“No ando con mamadas”

Ya han pasado un par de días desde el partido entre Argentina y México y lo ocurrido en el vestuario, sin embargo, Canelo Álvarez no olvida y aún libra varios rounds en sus redes sociales contra quienes se mofan de lo sucedido.

Por ejemplo, respondió a una imagen fake, supuestamente publicada por Messi, en la que aparecía la camiseta de México siendo usada para limpiar el piso. Aunque se trató de un montaje y nunca fue difundida por el 10 argentino, Canelo exteriorizó su ira con un contundente comentario: “Hdp”.

Canelo, considerado como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, ha recibido tanto apoyos como críticas por sus comentarios. Aún así, publicó un nuevo trino donde se defendió de los haters.

“Lo que pasa conmigo que soy una persona real, no ando con mamadas. Les guste o no, es lo que hay”, manifestó el boxeador.