“Cállate, cabr...”: Canelo Álvarez estalló contra David Faitelson, periodista mexicano que defendió a Messi

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez desató una polémica en Twitter al publicar una advertencia alusiva a Lionel Messi, molesto por un video en el que, aparentemente, el futbolista argentino patea una camiseta de la selección mexicana luego del partido en la Copa de Mundo Qatar 2022.

Horas después del partido del sábado, circuló en redes sociales un video del festejo de los futbolistas argentinos en el vestidor del estadio Lusail tras la victoria por 2-0 sobre México.

Luego de ver el video, aficionados mexicanos, entre ellos Canelo Álvarez, se molestaron con Messi al considerar que le dio un puntapié a una camiseta mexicana que estaba en el suelo del camerino.

En el video, Messi, sentado en un banco, trata de quitarse el botín derecho y con la punta del pie toca la camiseta mexicana. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, preguntó Canelo Álvarez a sus seguidores en Twitter, y advirtió: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, una aparente alusión a la estrella argentina.

1. La playera de México que está en el piso me imagino fue intercambiada con un jugador de México.

2. Messi se está sacando el zapato

3. Ya perdimos, parecen pendejos llorando por cualquier cosita.



El boxeador mexicano acompañó ese tweet con emoticones de dos puños y una cara de molestia que profiere insultos. Cinco horas después de publicado, el tuit tenía más de 18 mil respuestas, más de 24 mil retuits y más de 136 mil marcas de favorito. “Así como (yo) respeto a Argentina, (él) tiene que respetar a México”, exigió Álvarez a Messi en otro tuit.

La polémica se amplificó con la respuesta de David Faitelson, periodista de ESPN, que ha tenido controversias previas con el Canelo. Faitelson salió en defensa de Messi, y tachó de “cobarde” y “payaso” a Álvarez, a quien le sugirió que se concentre en conseguir una pelea de revancha ante el ruso Dmitry Bivol.

El pugilista no se quedó callado y tachó de “hipócrita” al periodista por defender al argentino y no ponerse del lado de los mexicanos. “Tú cállate cabrón que tú no eres mexicano. Siempre defiendes a todos menos gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás, pinche hipócrita cabrón(sic)”, escribió.

“El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad”, insistió Álvarez, minutos después del encontronazo con Faitelson, tampoco se quedó callado y le repitió que debería dedicarse a su deporte en vez de amenazar al jugador argentino. “¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde”, dijo.

“Cobarde tú, cabrón, porque cuando me tienes enfrente eres un ángel”, zanjó el peleador.

Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron. https://t.co/4givIFabHQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

En Argentina, la tuitera Estefi Berardi publicó que el boxeador demostró “unas ganas de llamar la atención”, a lo que Álvarez replicó “sí, como me hace mucha falta”, con emoticones de risas.

El exfutbolista internacional Sergio Agüero también reaccionó a la controversia. “Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió en Twitter.

Con el resultado del sábado, Argentina quedó segunda del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022 con tres puntos y México en cuarto lugar con una unidad.

Canelo Álvarez, de 32 años, ostenta actualmente los títulos mundiales de peso Supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

Con información de la AFP.