Alemania aplastó en su debut a Escocia: estreno por lo alto en la Eurocopa 2024

La candidatura alemana aún seguirá bajo escrutinio, aunque en su Grupo A, ahora ante Hungría y el cierre contra Suiza, no debería tener problema, pero un debut así ayuda mucho. Los de Julian Nagelsmann se encontraron con una Escocia que, pese a tener un once ofensivo, no se atrevió a irse arriba y tampoco se defendió bien.