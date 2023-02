Alfredo Morelos, fuertemente criticado en Europa porque “no está en forma” para jugar en primera división

Alfredo Morelos se encuentra disputando su sexta temporada con el Rangers de Escocia, vigente subcampeón de la liga profesional de ese país. El delantero colombiano llegó a este equipo proveniente del HJK Helsinki de Finlandia, el cual se fijó en él tras sus actuaciones en el Independiente Medellín.

Hasta la temporada pasada, el atacante cordobés era uno de los jugadores más elogiados, de hecho era considerado una pieza clave del equipo escocés. En la campaña 2021/22, el delantero colombiano disputó 2.119 minutos en 26 partidos de liga, 25 de ellos como titular, y marcó 11 goles antes de lesionarse.

A causa de esa molestia física, lastimosamente el búfalo de Cereté (Córdoba) no pudo sellar la campaña en el rentado local y la Europa League, certamen internacional del que también quedaron subcampeones, como en la primera división de Escocia.

En el torneo europeo, Morelos fue de vital importancia gracias a sus cinco goles en 11 encuentros. Sin duda alguna, su baja se sintió en la instancia final del campeonato.

Alfredo Morelos ante el Liverpool de Inglaterra en Champions League. - Foto: Getty Images

La oficialización de la lesión del delantero nacido en Cereté (Córdoba) se produjo en marzo de 2022, cuando se encontraba concentrado con la Selección Colombia para las últimas dos fechas de la Eliminatoria a Qatar 2022. Después de estar en la tribuna del Metropolitano en el juego ante Bolivia, se confirmó que sería baja para visitar a Venezuela.

El pasado 5 de abril, Rangers dio a conocer que Morelos fue sometido “a una cirugía en el muslo” tras la “lesión sufrida mientras estaba de servicio internacional con Colombia”.

“Nuestro equipo médico está satisfecho con el resultado de la operación y su programa de rehabilitación está en marcha. Regresará a los entrenamientos con la plantilla del primer equipo durante la pretemporada. Le deseamos lo mejor durante su rehabilitación”, indicaba en ese momento el parte médico.

Cuatro meses después de esa intervención quirúrgica, Alfredo Morelos regresó a las canchas el sábado 6 de agosto en la victoria de su equipo sobre el Kilmarnock, encuentro válido por la fecha 2 de la liga escocesa. Además de volver a jugar, marcó el segundo gol para sellar el triunfo 2-0.

Alfredo Morelos era titular indiscutido en el Rangers. - Foto: Getty Images

No volvió a ser el mismo

En ese momento se pensaba que iba a volver a retomar el nivel que lo llevó a estar en carpeta de equipos como el Sevilla de España y el Aston Villa de Inglaterra. Pero, para su mala fortuna, su rendimiento ha decaído y eso llamó la atención de un exfutbolista con pasado en el Celtic, popular rival del Rangers.

En conversación con Football Insider, el escocés Frank McAvennie aseguró que la “única razón por la que (Alfredo Morelos) juega es porque Roofe y Colak están lesionados” porque “se puede ver que no está en forma”.

“Lo miras y piensas que no está en forma. Ciertamente no está lo suficientemente en forma para el fútbol de primera división. Realmente no sé por qué el entrenador no lo golpea en los entrenamientos”, agregó el exjugador de equipos como West Ham y Aston Villa en Inglaterra.

Ha estado en órbita de equipos de España, Inglaterra y Francia. - Foto: @RangersFC

Además, considera que el entrenador Michael Beale “no le está haciendo ningún bien y su carrera se habrá ido antes de que se dé cuenta”. Pese a las fuertes críticas, dejó espacio para decir que “era un delantero de otra clase, era su talismán”.

Pero ahora, su presente deportivo no le permitirá “ir a un club grande” porque “no hay chance” ante su bajo nivel.

En la actual temporada, la 2022/23, Alfredo Morelos ha disputado 871 minutos en 20 partidos y ha marcado siete goles, misma cantidad de partidos jugados como titular.