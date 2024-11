Alfredo Morelos justificó lo que hizo Efraín Juárez y lanzó descarado ataque a los rivales

Desde el cuadro bogotano, Elvis Perlaza reaccionó a esta decisión y señaló a Juárez: “Es un irrespetuoso. Celebrándole el gol al banco, al profe (Peirano). No se aguanta a una persona de esas. Igual no ha ganado nada”.

Este, en declaraciones a algunos medios tras el partido del pasado miércoles, justificó a su técnico y mandó mensaje a los rivales: “Si uno marca, celebra y no debe afectar al otro equipo, ¿entonces para qué se dejan hacer un gol?, no se lo dejen hacer y ya. Es la verdad si quiere que no celebremos”.