Falcao García rompe el silencio por lluvia de goles que falló Colombia: esto dijo de Córdoba y Durán

Radamel habló en rueda de prensa y se mostró contento por aportarle con goles al sueño del cuadro embajador. “Yo me siento como un juvenil cuando va a debutar. Es la primera vez para mi en todo, estoy muy emocionado, esto nunca lo había vivido, y es algo nuevo para mi ”, declaró el atacante samario.

Falcao habla de la Selección Colombia

En la conferencia no solo se habló de Millonarios. A Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia, también le preguntaron por el momento que atraviesan los delanteros de la Tricolor -Jhon Jader Durán, Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba- que jugaron contra Ecuador en la dolorosa derrota por la fecha 12 de las eliminatorias al Mundial de 2026.

El Tigre confesó que ha tenido contacto con Néstor Lorenzo, aún cuando su última convocatoria fue en marzo de 2023 para los amistosos ante Japón y Corea del Sur. “ De lo que ha pasado en los últimos partidos creo que no es adecuado aprovecharme de eso. ¿Si he hablado? Sí, pero hay que darle confianza a los delanteros que están, son rachas que pasan”, apuntó.

Falcao no descarta volver: “Si yo el día de mañana estoy en buen nivel y el entrenador lo considera, obviamente las puertas siempre han estado abiertas, pero me parece que no hay que aprovechar lo que ha pasado para decir nada, sino apoyar a los jugadores que han estado y jugado”.