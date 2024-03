Amaranto Perea habla de los jóvenes, la Liga colombiana y de Dayro Moreno a la Selección: “Ha estado en nuestra agenda”

Uno de los periodistas preguntó si tienen o no en consideración a Dayro Moreno, actual goleador histórico del Fútbol colombiano con 225 anotaciones y quién incluso, este lunes en el juego entre Once Caldas y Alianza Petrolera recibirá homenajes en el Palogrande de Manizales, tras haber superado a Sergio Galván Rey.

“Nosotros pensamos en todos. A veces es complicado porque hay que elegir y no entran todos. Néstor lo explicó, quería repetir los futbolistas y delanteros que habían venido. El otro día jugó Casierra que había tenido poca participación. Muchas veces, no es que no se quiera convocar, es que priorizas de ahí ha salido la decisión. Todos los jugadores que están en buen momento, más allá que los convoquemos o no, están en nuestra agenda porque no sabemos cuando se abre el espacio y que ellos puedan venir. La tarea más difícil de Néstor es poder elegir. Por los distintos criterios que tenemos nosotros vas a ser injusto, pero es la vida, hay que elegir. Evidentemente, todos hacemos parte de esa toma de decisiones, pero él decide. Si ha estado en nuestra agenda”, dijo el asistente técnico de Lorenzo.