América eliminado y Medellín agoniza: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay

América de Cali se sumó a la lista de eliminados en la Liga Betplay 2024-I. Luego de caer ante Santa Fe en Bogotá (1-0), el conjunto ‘escarlata’ resignó todas sus posibilidades matemáticas de clasificar, algo que celebran Millonarios, Junior y Once Caldas, quienes amanecieron este lunes en el grupo de los ocho.

El ‘poderoso’ salvó la noche frente a Atlético Nacional con un empate (2-2) que, no obstante, lo obliga a ganar y esperar resultados en la decimonovena jornada.

América, sin clasificación y ¿sin técnico?

En el cuadro ‘verdolaga’ ya está definido que Pablo Repetto seguirá al frente del proyecto, sin embargo, en cuanto a César Farías, no hay todavía una decisión clara por parte de la dirigencia roja.

Tulio Gómez, máximo accionista del América, ha dicho en reiteradas ocasiones que para su equipo es una obligación clasificar y no hacerlo, es una “causal de despido” para el técnico que no logre.

Farías habló al respecto de su continuidad en rueda de prensa: “Todo depende de la directiva, soy un profesional de esto, entiendo cada paso que se da y yo no vine a generar ningún tipo de inconveniente al América, vine porque estaban en una situación difícil, trabajamos con honestidad. Todo esto tendrá una reflexión”, aseguró.

El venezolano aceptó que no fue el semestre que tenía en mente. “Obviamente, hay muchos errores que tenemos que corregir y seguramente lo que es natural de una plantilla que se va conformando. Esta plantilla tuvo muchos lesionados, muchas tarjetas rojas. Hoy lo que no tuvimos fue contundencia, una vez más nos pasó, en varios partidos pasó, cuando uno quiere ganar tiene que meterla ”, apuntó.

Arias confía en que ganarán ante Envigado en la fecha 19 y conseguirán el tiquete a última hora. “Nosotros no estamos eliminados, ahora ya no dependemos de nosotros, pero no estamos eliminados. Debemos enfocarnos en lo que viene, que es la Copa Sudamericana, y luego miraremos lo que viene después”, indicó.