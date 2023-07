Independiente Medellín conoció su suerte en la Copa Sudamericana: enfrentaría a otro gigante en octavos

“Basta. No más racismo en el fútbol”, fue el contundente mensaje de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en el sorteo de la Copa Sudamericana y Libertadores este 5 de julio en Paraguay. “Lamentablemente, el espectáculo del fútbol y estos buenos valores se están manchando por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber vivir, convivir y tolerarnos, en este ambiente y sobre todo en el fútbol”, sostuvo.

Derrota de Independiente Medellín ante Inter de Porto Alegre - Foto: Getty Images

El sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana se realizó en Paraguay.

En la Libertadores, Pereira se medirá a Independiente del Valle y Atlético Nacional a Racing de Argentina.

En Sudamericana, el representante es Independiente Medellín, que se medirá ante San Lorenzo el próximo 12 de julio en el Atanasio Girardot y la vuelta será en el Nuevo Gasómetro el miércoles 19 del mismo mes, por los playoffs. Ambos juegos se llevarán a cabo a las 7:00 p.m., hora de Colombia.

Independiente Medellín cayó en su sexto partido de Copa Libertadores - Foto: Getty Images / Fernando Alves

De avanzar, ‘el poderoso de la montaña’ tendrá un duro reto. Sao Paulo de Brasil sería su posible rival. Un equipo que clasificó a octavos de final tras ser líder del Grupo D por encima de Tolima, Tigre y Puerto Cabello.

“Tenemos ocho días hasta el partido y en algunos hay que dedicarlos a otras cosas, como a bajar cargas y de más. Trataremos de estar a la altura, tenemos que hacernos competitivos”, dijo el nuevo timonel poderoso, Alfredo Arias, y agregó sobre San Lorenzo:

“Enfrentamos a un rival que viene firme en el campeonato local como San Lorenzo y que acaba de batir un récord de imbatibilidad en su arco de local. Es un rival duro, lo conocemos y trataremos de ser competitivos y pasar la serie”, aseguró el uruguayo.

Alfredo Arias llega al Independiente Medellín tras pasar por Peñarol de Uruguay. - Foto: Twitter @DIM_Oficial

A esa escuadra brasileña la lidera Dorival Junior y tiene un invicto en la competencia de 5 triunfos y 1 empate sin recibir gol. El enfrentamiento se daría entre 1 y 3 de agosto en la ida y la vuelta el 8 y 10 de agosto, iniciando en la capital de Antioquia.

Si vence a Sao Paulo, los paisas jugarían ante el ganador de la llave Ñublense o Audax Italiano y Liga de Quito en los cuartos de final.

Para la Copa Sudamericana, los equipos ganadores de cada grupo ocuparon el bolillero 1 y los ocho equipos ganadores de los Playoff de Octavos de Final ocuparán el bolillero 2.

Los Playoff se definirán en un enfrentamiento previo entre los equipos que quedaron en segundo lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y también incluye los clubes que en Copa Libertadores quedaron en el tercer puesto.

Así quedaron los enfrentamientos de la Copa Sudamericana. Fred Nantes, director de Competiciones de la Conmebol, fue el encargado de sacar a los equipos de los dos bolilleros.

Andrés Ricaurte, jugador del DIM - Foto: Tomado de @DIM_Oficial en Twitter

Así quedan los octavos de final de la Copa Sudamericana

(Sporting Crsital vs Emelec) vs Defensa y Justicia

(Barcelona SC vs Estudiantes) vs Goias

(Colo Colo vs América MG) vs RB Bragantino

(In. Medellín vs San Lorenzo) vs Sao Paulo

(Ñublense vs Audax) vs Liga de Quito

(Libertad vs Tigre) vs Fortaleza

(Corinthians vs Universitario) vs Newell’s

(Patronato vs Botafogo) vs Guaraní