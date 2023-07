Insólito: un futbolista orinó en la cancha, en pleno partido

El protagonista de este particular hecho fue Leonel Ovejero, que ahora pasará a la historia como uno de los pocos o únicos jugadores que se han atrevido hacer necesidades fisiológicas en medio de un partido de fútbol profesional.

A pesar de que el partido entre Melo y Sacachispas terminó en un empate sin goles, el encuentro ha trascendido fronteras gracias a este jugador de 21 años que está siendo tema de conversación entre cientos de usuarios que lo defienden, mientras existen otros que no dudaron en criticar el hecho ocurrido en la primera B del fútbol argentino.

El reloj del encuentro marcaba el minuto 33 del segundo tiempo, tan solo faltaban 12 minutos para que finalizara el encuentro entre estos equipos y mientras un jugador era atendido en la cancha por un golpe que había sufrido, Ovejero no aguantó las ganas y decidió ir a un costado del terreno de juego para realizar el insólito hecho.

Leonel Ovejero se lamenta por la expulsión. - Foto: Captura de pantalla tomada de @TyCSportsPlay

Aunque la transmisión oficial no capturó el momento exacto en el que el jugador realiza sus necesidades fisiológicas, la terna arbitral sí se dio cuenta del hecho y el juez central no lo dudo para expulsar al jugador por la conducta irregular que hizo al orinar en medio del encuentro.

El asombro de Ovejero fue evidente al ver la tarjeta roja. El jugador con las manos en la cabeza no creía que su acto era causal de una expulsión y paso seguido, se retiró lentamente de la cancha de juego.

Vea el video del jugador orinando en pleno partido

¡EXPULSADO POR ORINAR!😲



Si, estás leyendo bien. Leonel Ovejero, jugador de Argentino de Merlo fue expulsado por orinar en la cancha.#PrimeraBEnTyCSports⚽️ pic.twitter.com/SwLWMMsw7V — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 5, 2023

En la transmisión oficial, los narradores y comentaristas del partido tampoco podían creer lo que estaba ocurriendo. “Hay una expulsión. ¿A quién echaron? ¿Qué hizo Ovejero?”, mientras que la periodista que se encuentra en el terreno de juego, comentó que “Se bajó los pantalones y orinó allí en la cancha, te lo juro, lo está diciendo el cuarto árbitro.”

El asombro del narrador es evidente ante este insólito hecho y mencionó que “Esto no se puede creer. ¿Es en serio? ¿Se bajó los pantalones y orinó en la cancha? No, no, no. Lo que acaba de hacer es inexplicable. Esto es realmente insólito, no se puede creer. Bienvenidos al ascenso argentino”.

Momento en el que el jugador es expulsado por orinar en la cancha. - Foto: Captura de pantalla tomada de @TyCSportsPlay

Las reacciones de varios usuarios no se hicieron esperar ante el hecho, algunos asombrados, tomaron con humor el hecho, mientras que otros criticaron fuertemente al jugador que ahora se encuentra sancionado y no podrá estar en el siguiente partido de su equipo.

“En Bélgica nuestro campo de futbol es rodeado de naturaleza y en los calentamientos todo el mundo orina contra un árbol al lado de la cancha, porque la orina contiene Urea, que es buen abono para la naturaleza”, fue uno de los comentarios en defensa del jugador, mientras que hubo otros que mencionaron “el olor debe ser horrible. La orina tiene mucha sal y quema los árboles. Ustedes solo sacan excusas para no ir al baño”, “Expulsado por cochino. Nada le costaba ir al baño”, “se la creen tanto que piensan que pueden hacer lo que quieran en público.”

Según el analista deportivo, José Borda, la causa de esta expulsión está argumentada según la Ley 12, la cual constata que realizar gestos ofensivos e insultantes contra los participantes y los espectadores es motivo de expulsión directa.

Tweet de José Borda explicando los motivos de la expulsión. - Foto: Twitter: @joseborda1

El juego válido por la cuarta fecha del torneo Argentina - Campeonato Primera B de la temporada 2023 pasará a la historia como el juego en el que un jugador se atrevió a orinar mientras transcurría el partido con normalidad. Ahora el conjunto de Sacachispas enfrentarán a Acassuso, mientras que Merlo visitará a Fénix, intentando superar este insólito hecho.