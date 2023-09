América hace emotiva dedicatoria al Cuerpo de Bomberos de Cali, a horas del ‘clásico’ ante Atlético Nacional

La nube de candela se acrecentó por varios puntos importantes de Cali el jueves y viernes. La vegetación en las zonas afectadas desapareció, y si bien no hay profundidad de cuántas hectáreas resultaron afectadas, está claro que se trata de un desastre forestal con daños muy graves al ecosistema. La Alcaldía de Cali ofrece 50 millones de pesos como recompensa para dar con el paradero de los responsables.

Lo cierto es que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, en una labor heroica, trabajaron por más de 18 horas para controlar los voraces incendios y evitar que la tragedia fuese mayor. Esto no pasó desapercibido para la ‘Mechita’, que determinó enviar un sentido mensaje en medio de la coyuntura.

La dedicatoria de América de Cali al Cuerpo de Bomberos

A través de sus redes sociales, ya con la ansiedad a flor de piel por el inicio del juego, la institución no se olvidó del arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Cali. Esto llevó a que publicaran una imagen, acompañada del sentido mensaje de gratitud hacia ellos.

Las altas y bajas en América para el Clásico

La noticia positiva en la ‘Mechita’ es el retorno de varios referentes del club. Uno de ellos es su flamante refuerzo, Edwin Cardona, quien se recuperó tras un esguince en los ligamentos de su tobillo derecho . No se sabe si será titular, pero lo cierto es que su experiencia será una opción crucial para Lucas González de cara al clásico.

Por otro lado, retornan Juan Camilo Portilla, Luis Paz y Adrián Ramos. No obstante, una baja sensible es la de Andrés Sarmiento, quien no apareció en la lista de convocados por dificultades físicas y esto llevó a que integrara el departamento médico junto a Facundo Suárez y Edwin Velasco.