Árbitro de Argentina vs. Colombia dio primera entrevista tras la Copa América: habló de la final y sacó pecho

“ Pero realmente refleja a mi familia, a todas las instituciones que represento allí, no solo a la Conmebol, sino a la FIFA, la Federación Paulista y la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol). Y me dieron todo el apoyo, todo el camino para poder llegar a estos momentos”, agregó.

Estalla escándalo en Liga BetPlay: polémica en Once Caldas vs. Nacional fue ignorada por el VAR

“Lo del penal, creo que lo vimos todo, era un penal claro, por ahí el árbitro vio otra cosa y quizás eso hubiera cambiado el partido. Él me dijo que me levantara, que me levantara, solamente. Creo que vamos por buen camino e hicimos una gran Copa América. Creo que merecíamos más, pero no es momento de reprocharse”, declaró el delantero del Krasdonar de Rusia.