Estalla escándalo en Liga Betplay: polémica en Once Caldas vs. Nacional fue ignorada por el VAR

Durante el reciente fin de semana se le dio continuidad al fútbol colombiano y varios de los partidos correspondientes a la fecha 3 de la Liga Betplay 2024-II. Uno de los juegos más atractivos que hubo, se dio en el estadio Palogrande de Manizales, donde Once Caldas ofició como local ante Atlético Nacional.

Imagen del partido de Liga colombiana entre Once Caldas y Atlético Nacional por la fecha 3. | Foto: Daniel Ocampo / Colprensa

La jugada en cuestión, se dio sobre el minuto 27 del primer tiempo, cuando ya Once Caldas iba un gol por encima de Nacional. Allí, en una jugada disputada entre Jáider Riquett y Andrés Felipe Román, se evidenció lo que habría sido una mano del defensor blanco, para acomodar el balón y ganar su posición frente al lateral verde.

Nacional juega horrible y el once Caldas con la mano…. pic.twitter.com/8d9zMaGsiq

En su momento, pasó desapercibido por los jugadores, pero, los comentaristas sí hicieron la denuncia sobre la mano que pudo haber sido penal para los ‘verdolagas’. “Eso es penal, una cachetada, eso fue lo que vi. No la vio el VAR, la vi yo”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Entre la afición de Nacional, el video de la jugada se difundió en redes sociales, haciendo evidente el malestar por la afectación contra el equipo del que son partidarios. Para evitar la apertura de un nuevo escándalo arbitral, se espera que se haga la publicación de los audios VAR para saber por qué razón no se revisó la polémica acción.

Repetto y Cardona excusaron la caída de Nacional

Edwin Cardona, en rueda de prensa, no quiso hacer más grave la derrota: “Es una cancha difícil, pero esto no es excusa. Por un partido, no somos los peores y cuando ganábamos tampoco éramos los mejores. Ahora, debemos pensar en el día martes porque también es un partido complicado”.