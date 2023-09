Arturo Vidal defendió a Cristiano Ronaldo y recriminó a Jorge Sampaoli: “los pelados son complicados”

El centrocampista se vio obligado a explorar nuevas oportunidades después de recibir escasos minutos en el equipo dirigido por el exentrenador del Sevilla. A pesar de unirse a otro equipo brasileño, expresó su anhelo de finalizar su carrera en el Colo Colo y regresar a su país: “Este es mi hogar. Sin duda, siento el deseo de volver, de reencontrarme con la gente, sentir ese cariño. Siempre lo he dicho, si en algún momento y con la bendición de Dios se presenta la oportunidad, no vacilaré en regresar”.

El chileno ya había sido noticia días atrás cuando, analizando la primera fecha de la Champions League en su Twitch, afirmó que el partido entre Milán y Newcastle fue el peor que vio en la competición: “Esos tontos del Milan con el Newcastle me dejaron enfermo. No entiendo al Newcastle, queda cuarto en la liga, pero no hace nada, asqueroso. Tienen suerte porque solo saben correr, de lo contrario no estarían ahí”.