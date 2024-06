Así reaccionó Mbappé tras romperse la nariz en la Eurocopa; lanzó tajante pregunta y destapó su futuro en el torneo

Francia ganó con lo justo ante Austria e inició de buena manera su camino en la Eurocopa que se celebra en Alemania. Más allá del partido, las miradas se las llevó Kylian Mbappé, capitán del equipo y flamante refuerzo del Real Madrid, quien no pudo terminar los 90 minutos después de un duro choque con un oponente.

Todo se dio sobre el minuto 85 cuando los galos buscaban el segundo para no tener ningún inconveniente. Uno de los futbolistas franceses envió el balón al área y fue ahí en donde el número 10 saltó para cabecear, logró tocar el balón y acto seguido estrelló su rostro contra el hombro de uno de los oponentes.

Foto: Anadolu via Getty Images

El delantero tuvo que abandonar el juego antes del pitazo final.

La reacción de Mbappé

Foto: Anadolu via Getty Images

Mbappé dejó un mensaje en sus redes sociales.

Pese a que la preocupación es muy grande en todo el país y para los amantes del fútbol, que no quieren que la nueva estrella del Real Madrid se pierda el torneo, el número 10 le bajó un poco de tensión a la situación con un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Algunos medios europeos afirmaron que Mbappé sería sometido a una cirugía, pero hasta el momento esta información no ha sido confirmada, por lo que no se descarta que el futbolista pueda seguir disputando el torneo con una máscara que lo proteja ante cualquier golpe y que de esta forma la situación no empeore, probabilidad que aumenta tras el mensaje publicado.