Afirman que Marino Hinestroza vale más de cinco millones de dólares: “Se aterran”

“Llegué a Medellín, jugando, demostrando, pero llegó un punto de quiebre cuando Pékerman me llamó a la Selección. Me fue bien en el microciclo y el profe me llamó a la habitación para decirme que iba a ser convocado a eliminatorias ante Ecuador y Bolivia . Salimos de la concentración y era clásico paisa. Yo no pedía titularidad, pero quería jugar y venía de la Selección. Ahí tomé otra mala decisión en caliente, teníamos que seguir concentrados y yo me fui”, comentó.

“Sabía que podía aportarle al equipo y no me ponían, no sé por qué. El presidente me llamó a tranquilizarme porque no quería que me fuera del equipo, pero la decisión era tomada por Leonel (Álvarez). Él es una persona de no fiar, hubo momentos en los que me abrazó diciéndome que iba a contar conmigo y después hizo todo lo contrario, era como un abrazo de Judas”, finalizó.