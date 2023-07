‘Bambino’ Pons no ocultó su gusto por Millonarios y se atrevió a comparar a Gamero con Guardiola

No obstante, Pons destacó a un jugador del plantel azul en particular. Se trata de David Macalister Silva, quien ha sido el líder de la generación dorada del club. “La verdad no me acuerdo mucho los nombres, pero tiene los dos centrales rubios que son bárbaros (Llinás y Vargas), después tiene dos laterales que atacan muy bien, sobre todo el derecho (Perlaza y Arias). Tiene el capitán, Macalister, muy bueno. Tiene el ‘9′, Castro, y después tiene por afuera un zurdo, Cortés, y por la derecha, Cataño”.