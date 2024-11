Boca quiere a estrella de Colombia: ya hubo llamado y respuesta del volante

“El zurdo de 31 años, que viene de romperla con dos goles en la semifinal de la Copa Sudamericana contra Corinthians y hoy es uno de los grandes referentes del equipo de Gustavo Costas, agradeció el llamado de Pintita, pero le dejó claro que no hay ninguna posibilidad de que se ponga la casaca azul y amarilla . No solo porque tiene vínculo con la Academia hasta diciembre de 2025, sino fundamentalmente por su lazo con el millonario ”, se agregó.

“Fer es una excelente persona, lo admiro demasiado como jugador; como entrenador me marcó un poco. Vivo muy agradecido porque influyó para traerme a Racing y no tengo dudas de que en el futuro será un entrenador que logrará cosas grandes ”, expresó.

Y sobre el mismo volante ofensivo, Marcelo Gallardo había hecho referencia hace algunos días. Lo elogió por su gran actuación en las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana. No se guardó absolutamente nada.

“A mí me pone muy contento su vigencia, es un futbolista que me gusta observar, me despierta emoción por más que esté vistiendo otra camiseta. Nunca se sabe lo que pueda pasar”, dijo el experimentado director técnico.