Frank Fabra tiene nuevo técnico en Boca Juniors: el seleccionador es un ídolo del conjunto ‘xeneize’

“Creo que me llega en un buen momento, con una buena oportunidad y con muchas ganas de lograr algo importante ”, dijo Gago.

El exmediocampista, con pasado como futbolista en Real Madrid, Valencia, AS Roma, Vélez Sarsfield y Boca, regresa al ‘xeneize’ con misiones inmediatas, ya que intentará clasificarlo a la Copa Libertadores de 2025 y ganar la Copa Argentina, únicos objetivos al alcance en las próximas semanas.