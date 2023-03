‘Bolillo’ Gómez dejó entrever su aprobación a la vida nocturna de los jugadores del Junior

Hernán Darío Gómez se estrenó en Junior de Barranquilla y el equipo fue más de lo mismo ante un duro Independiente Santa Fe, el cual le sacó un empate 1-1 en el Metropolitano. Si bien, viene de pocos días de entrenamiento y no se le podía pedir un cambio drástico al cuadro ‘tiburón’, se esperaba que algo en la actitud de los jugadores cambiara y que, en casos puntuales, se dieran cuenta que lo hecho en fechas pasadas era un irrespeto para un club histórico.

Junior 1x1 Santa Fe | Liga Betplay 2023-I



Lastimosamente, jugadas como una que se dio a través tiro libre a favor del cuadro rojiblanco y que tuvo como cobrador a Fredy Hinestroza, generó el malestar de todo el estadio, del ‘Bolillo’, además de los hinchas que al salir mostraron la rabia de esa jugada que no tuvo sentido alguno. El remate que era una oportunidad manifiesta de gol, se fue demasiado lejos del pórtico de Santa Fe tras un cobro con desgano.

'Bolillo' Gómez durante sus primeras prácticas al frente del Junior. - Foto: @JuniorClubSA

“Hay una tarea difícil aquí, porque hay niveles; hay muchachos que no tienen el nivel, hay muchachos que vienen de lesión. Hay un trabajo duro”, sentenció preocupado el estratega paisa en la rueda de prensa.

A su vez, Gómez se culpó por algunas variantes que hizo durante el juego y que no terminaron gustándole: “Me equivoqué en los cambios, porque apenas estoy conociendo. Hice unos cambios y no me sentí cómodo. En eso voy, llega un técnico nuevo, a un equipo con dificultades, hay niveles y todo eso se está juntando. Pero tenemos que salir de eso, apenas cojamos más tiempo, haya más trabajo de orden táctico, se encuentran las sociedades, levanten los niveles, mentalmente se fortalezcan”.

“Muy berraco. Yo llevo tres entrenamientos y estoy buscando, encontrando y haciendo un análisis del equipo, pero sí me deja muy berraco no ganar este partido con esta hinchada. Muy aburrido”, agregó.

Haciendo un reclamo público a sus jugadores, les dijo de manera aireada: “Hermano, ¿cómo así? Hay que ganar”, sin embargo, fue sincero al decir que no veía “las suficientes armas o fuerzas mentalmente. Los muchachos pueden estar intranquilos, pierden seguridad y hay que buscarle la comba”.

Entrenamiento de Junior bajo el mando de Bolillo Gómez. - Foto: Junior

Aunque preocupado, trató de mandar un mensaje esperanzador a los aficionados que nuevamente salieron a criticar ante las cámaras los jugadores: “Yo quería ganar hoy, ¿cierto? Un equipo de último y que venga el estadio como vino, es increíble, una hinchada espectacular. El fútbol es de amores y odios, y si seguimos así nos van a coger odio, pero estoy es pensando cómo salir y por dónde coger”.

‘Bolillo’ en entrevista con SEMANA previa al inicio de su proceso habló de diversos temas, entre ellos de la indisciplina que, se había mencionado, perjudicaba al grupo. El técnico al ser consultado sobre estas situaciones, donde se habían filtrado casos de alcoholemia, dejó entrever su aprobación para la vida nocturna: “Yo soy alegre, sé que ellos tienen que vivir muchas cosas de la normalidad en sociedad”.

No obstante, en sus conversaciones a la interna del grupo confesó haber tocado esos delicados temas y también dio a conocer la respuesta recibida: “En la primera charla con los muchachos les hablé de eso, especulé, y uno de los muchachos me dijo: “Profe, aquí los técnicos todos vienen prevenidos”.

Finalmente, aún sabiendo que es un tema de la “normalidad en la sociedad” como él mismo lo calificó, defendió a su grupo de trabajo, calificándolos con palabras de elogio: “He investigado, y hablando con los muchachos, me doy cuenta de que es un grupo extraordinario. Yo llegué prevenido por muchas cosas que se hablan, pero es un grupo extraordinario de muchachos trabajadores”, dijo a este medio.