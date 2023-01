Cachetazo del Dibu Martínez a Hugo Lloris con importante reconocimiento, tras polémica de Qatar; el francés fue borrado

La final del pasado Mundial de Qatar 2022 ha dejado un sinnúmero de repercusiones entre argentinos y franceses, rivales que se midieron en el duelo decisivo y que terminó con victoria a favor de los sudamericanos.

Sin embargo, las reacciones no han sido precisamente por lo que ocurrió dentro del terreno de juego, sino por las desmesuradas celebraciones de los dirigidos por Lionel Scaloni, con un villano de fondo: Emiliano Martínez. Esto, además de su gesto obsceno en plena celebración de entrega de premios, donde llevó el galardón al mejor portero del torneo a sus genitales.

Tras este escándalo, desde Francia incluso pidieron que se le quitara la distinción y se la dieran a uno de los porteros que estuvieron peleando en Qatar.

Emiliano Martínez, arquero de Argentina. - Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ahora bien, más allá de los comentarios de gente externa al duelo de Lusail del pasado 18 de diciembre, en los últimos días, uno de los protagonistas directos, como lo fue el portero de Francia, Hugo Lloris, arremetió severamente contra el golero argentino días después del Mundial.

Sin escatimar, el golero galo habló sobre las ‘mañas’ que tiene Martínez para intimidar a su rival, algo que sin duda alguna no va con él. “Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, dijo el golero en contra del argentino.

“Soy demasiado racional y honesto para ir a ese terreno”, agregó el portero que se coronó campeón del mundo con Francia en el año 2018.

Las palabras del golero francés generaron cierto rifirrafe en Argentina, pues, para muchos, lo hecho por Martínez para intimidar a su rival es algo normal en el fútbol y no algo “estúpido”, como catalogó Lloris.

Cachetazo indirecto de Martínez

A pesar de las críticas, para la Fifa y el mundo del fútbol, el popular Dibu ha sido nominado este jueves como uno de los mejores porteros del mundo a llevarse el galardón al mejor portero del año 2022.

En esta oportunidad, Martínez fue postulado al famoso premio The Best, trofeo que lo entrega el máximo ente del fútbol cada año. Para alegría de muchos argentinos, el Dibu es uno de los favoritos a quedarse con el galardón gracias a su actuación en la final del Mundial de Qatar.

Además, y como si fuera poco, su último crítico, Hugo Lloris, no figura en la lista de candidatos, siendo totalmente borrado por la Fifa a pesar de llegar a la final con Francia y ser referente del arco en el Tottenham de Inglaterra.

El arquero argentino Emiliano Martínez celebra tras tapar el penal del francés Kingsley Coman, en la tanda que definió la final de la Copa del Mundo - Foto: AP

Estos son los finalistas al mejor arquero del año

Alisson Becker (Brasil – Liverpool)

Yassine Bounou (Marruecos – Sevilla)

Thibaut Courtois (Bélgica – Real Madrid)

Ederson (Brasil – Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina – Aston Villa)

Otros premios

Con respecto a la elección del mejor jugador, los parámetros indican que en la votación participan capitanes de selecciones, entrenadores de países afiliadas a la Federación. También, periodistas especializados y algunos aficionados. Los capitanes y técnicos votan por tres jugadores, dándole cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero. Sin embargo, no se les permite votar por alguien de su misma selección.

Además de galardonar al mejor jugador del año, se premia a la mejor jugadora, mejor arquero y arquera, y a los mejores entrenadores en fútbol masculino y femenino. Igualmente, en todas las categorías están los mismos parámetros de elección. Hay otro premio el cual no es destinado a una persona como tal, sino a los aficionados. En este caso, se premia a alguna afición que se haya resaltado a lo largo del año.

Para esta edición, la cual premiará el desempeño de los futbolistas en el año 2022, los jugadores nominados a la categoría masculina son:

Julián Álvarez (Argentina. River Plate/Manchester City)

Jude Bellingham (Inglaterra. Borussia Dortmund)

Karim Benzena (Francia. Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica. Manchester City)

Erling Haaland (Noruega. Borussia Dortmund/Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos. Inter de Milán)

Robert Lewandowsli (Polonia. Bayern Múnich/ Barcelona)

Sadio Mané (Senegal. Liverpool/ Bayern Múnich)

Kylian Mbappé (Francia. Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina. Paris Saint-Germaín)

Luka Módric (Croacia. Real Madrid)

Neymar (Brasil. Paris Saint Germain)

Mohammed Salah (Egipto. Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil. Real Madrid)