Hugo Lloris le dio con todo al ‘Dibu’ Martínez: “no soy de hacer estupideces”

La final del pasado Mundial de Qatar 2022 ha dejado un sinnúmero de repercusiones entre argentinos y franceses, rivales que se midieron en el duelo decisivo y que terminó con victoria a favor de los sudamericanos. Sin embargo, las reacciones no han sido precisamente por lo que ocurrió dentro del terreno de juego, sino por las desmesuradas celebraciones de los dirigidos por Lionel Scaloni, con un villano de fondo: Emiliano Martínez. Esto, además de su gesto obsceno en plena celebración de entrega de premios, donde llevó el galardón al mejor portero del torneo a sus genitales.

El controversial portero argentino se ha visto envuelto en polémica tras burlarse en repetidas ocasiones de su rival, Francia, tras conseguir el título.

Emiliano Martínez, arquero de Argentina. - Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Su escandaloso gesto generó miles de comentarios en su contra desde varias referentes del fútbol mundial. Jugadores, técnicos e hinchas no se hicieron esperar para arremeter en contra del golero que recibió un total de ocho goles en los siete duelos del camino a la gloria.

Una de las críticas más fuertes la hizo el técnico italiano Fabio Capello. El ex DT de Milán, Real Madrid, Juventus, Roma, catalogó al portero argentino como un “estúpido” y “tonto” por lo hecho en la gala de premios del Mundial de Qatar.

Ahora bien, más allá de los comentarios de gente externa al duelo de Lusail del pasado 18 de diciembre, en los últimos días, uno de los protagonistas directos, como lo fue el portero de Francia, Hugo Lloris, arremetió severamente contra el golero argentino días después del Mundial.

Sin escatimar, el golero galo habló sobre las ‘mañas’ que tiene Martínez para intimidar a su rival, algo que sin duda alguna, no va con él. : “Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, dijo el golero en contra del argentino.

“Soy demasiado racional y honesto para ir a ese terreno”, agregó el portero que se coronó campeón del mundo con Francia en el año 2018.

La reacción de Lloris luego de recibir la medalla de plata en el Mundial de Qatar 2022 - Foto: REUTERS

Además de Lloris, su técnico en el Aston Villa de Inglaterra, Unai Emery, no se hizo el de ‘la vista gorda’ y también fue muy crítico con el ‘Dibu’: “Hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones”.

Por el momento, Martínez no se ha pronunciado con respecto a las grandes polémicas que lo han empañado. El portero se encuentra en Inglaterra afrontando el resto de la temporada con su equipo Aston Villa.

El Dibu no fue el mejor arquero del 2022

En los últimos días, la International Federation of Football History and Statistics, conocida popularmente como la IFFHS, institución avalada oficialmente por la FIFA, publicó su listado de los mejores arqueros del mundo en el 2022 y el argentino no fue el primero.

Para la reconocida institución, que suele hacer un listado cada año con los mejores jugadores y equipos, el mejor arquero del mundo, en el año 2022, fue el del Real Madrid, Thibaut Courtois. El arquero belga obtuvo el primer lugar con 125 puntos, siendo reconocido como el mejor portero del planeta en un año que pudo ganar la Uefa Champions League con su equipo, pero que no logró tener una buena partición con Bélgica en el Mundial de Qatar.

El arquero argentino Emiliano Martínez celebra tras tapar el penal del francés Kingsley Coman, en la tanda que definió la final de la Copa del Mundo - Foto: AP

En segundo lugar, quedó ubicado el argentino Emiliano Martínez, que aunque hizo un mundial impresionante, las estadísticas en el Aston Villa no son tan buenas para ‘el Dibu’. Por este motivo, el belga habría obtenido una mejor calificación que el campeón del mundo y se habría quedado con el premio.

El Top 10 de los mejores arqueros del mundo para la IFFHS