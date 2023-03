Carlos Antonio Vélez lanzó dura crítica a Arturo Reyes por la eliminación del Junior y se puso “en el cuero de los Char”

Carlos Antonio Vélez se despachó contra el director técnico de Junior, Arturo Reyes, por la eliminación de la Copa Sudamericana en manos del Tolima y cuestionó sus respuestas en la rueda de prensa una vez finalizó el compromiso, restándole importancia a la derrota.

“Sobre este tema de la dilapidación del dinero, ¿se han dado cuenta de lo que ha perdido el Junior? Lo de anoche fue patético, fue muy flojo. No van a inventar ahora, como el técnico Reyes anoche, que estaba muy feliz porque ‘así iba muy bien’. Sí, vas muy bien, vas es para el despeñadero”, afirmó el comentarista deportivo.

Reyes analizó el desempeño de su equipo en el Libertad de Pasto - Foto: Dimayor

Vélez además se refirió a los últimos fracasos del equipo Tiburón, pese a ser uno de los clubes colombianos que mejores jugadores contrata, entre ellos la eliminación de la Copa Sudamericana 2020, en manos de Coquimbo Unido, o la Copa Libertadores 2021, en la que enfrentó a rivales de categoría, como Fluminense.

Regresando al partido contra Tolima, afirmó que fue un error dejar por fuera del once inicial a Cariaco González y que se equivocó todavía más al enviarlo al campo de juego en el minuto 27, pues, a su juicio, faltó al respeto a los demás futbolistas.

“¿Cómo vas a dejar por fuera a Cariaco, si es lo mejor que tienes? Te das cuenta de que es un desastre dejarlo por fuera, pero decides lo peor: cambiarlo al minuto 27. Desastre no o porque el grupo no lo requiera, porque lo requería, pero a mí me parece más decente lo que hizo el técnico de Deportivo Cali, no toca el equipo hasta que se termine el primer tiempo, por respeto a sus jugadores”, planteó.

Tolima vs Junior - Copa Sudamericana - Foto: AFP

Carlos Antonio Vélez también rechazó que no hubiera sustituido a Carlos Bacca, sino al chino Sandoval, el otro delantero del equipo.

“Le tiembla el pulso para sacar a Bacca, que ni la agarra, entonces saca a Sandoval y a Vélez, a los pelados, eso es fácil. Uno tiene que mirar en qué momento sacar a los jugadores, sin manosearlos. Y si me muero de miedo, ando con el cagazo incorporado, listo, pero saco a los que tengo que sacar. ¿Por qué no sacó a Bacca? Perdóneme, esa es la manera de pensar mía, usted puede pensar como quiera”, expuso. “Bacca lo único que hacía era armar barreras, cada que había un tiro libre, iba a hacer barreras”, agregó.

La opinión de Vélez sobre Juanfer Quintero

En cuanto a Juan Fernando Quintero, quien disgustado por la eliminación afirmó que al equipo “le faltó jerarquía” para definir las opciones de gol, Vélez opinó que ha mejorado su condición física, dado que ya juega el partido completo, aunque no aporta en defensa, como lo exige el fútbol moderno.

“Quintero, a propósito, se le abona que está jugando los 90 minutos. Pero Quintero no le quita un Bon Bom Mum a un niño afuera de la escuela. Y Bacca menos”, comentó Carlos Antonio Vélez.

Juan Fernando Quintero lamentándose tras la eliminación de Junior. - Foto: AFP

Para concluir su reflexión, lamentó que la inversión realizada por el Junior de Barranquilla en incorporaciones no se tradujera en títulos. Según él, se debe a que invierten en “nombres” sin tener quién arme un buen equipo.

“Es una eliminación muy triste para Junior, por tanta plata que invirtieron, yo me pongo en el cuero de los señores Char. Yo creo que armaron un equipo más con nombres. Yo no diría que armaron un equipo, contrataron un montón jugadores, y le dieron le dieron a la persona menos indicada el equipo, para que lo armara. A Reyes le falta mucho pelo pa’ moña. Yo antes creía mucho en él; ahora, le creo cero”, finalizó.