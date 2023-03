A Messi le echan en cara “la ética de trabajo” y lo comparan con Cristiano Ronaldo: “Si fuera igual, tendría 15 balones de oro”

Las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que parecían haber quedado zanjadas tras el título del argentino en la Copa Mundo Catar 2022, continúan siendo pan de cada día.

En los estadios, por ejemplo, insisten en ofender al CR7 gritándole que Messi es mejor. Entretanto, jugadores y exjugadores afirman que, pese a tener menos balones de oro, el portugués es mejor que el 10 de la albiceleste. Tal es el caso de Patrice Evra, exfutbolista francés que deslumbró en el Manchester United, con el que obtuvo una Champions League.

En conversación con Rio Ferdinand, una leyenda de los Red Devils, en su canal de YouTube, Evra sustentó por qué prefiere a Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi, aunque hay quienes consideran que el argentino es el mejor de la historia, incluso por encima de Pelé y Diego Armando Maradona.

Según Evra, Cristiano Ronado es menos talentoso que Messi, pero es más disciplinado. Así mismo, explicó que llegó a ser el mejor del mundo por su trabajo.

Partrice Evra, exjugador del Manchester United, expresó por qué gusta más de Cristiano Ronaldo que de Messi. Foto: AFP - Foto: Foto: AFP

“Quiero explicar por qué digo que Ronaldo es el mejor de todos. No es solo porque es mi hermano, sino porque amo su ética de trabajo. Dios le dio talento a Messi, mientras que Cristiano tuvo que trabajar. También tiene talento, pero trabaja mucho”, sustentó Evra, hoy con 41 años de edad.

Evra también argumentó que si Messi fuera igual de laborioso a CR7 no tendría siete Balones de Oro, sino 15, aunque cabe recordar que La Pulga suma dos premios The Best entregados por la Fifa, el más reciente de ellos recibido en febrero de 2022.

“Si Messi tuviera la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo, probablemente hoy tendría 15 Balones de Oro. Me encanta la gente que trabaja duro y por eso elijo a Ronaldo antes que a Messi”, afirmó.

Gianni Infantino le entregó el premio The Best a Lionel Messi por su campaña en 2022. Foto: Reuters. - Foto: REUTERS

Pese a su gusto por la disciplina de Cristiano Ronaldo, Evra no fue radical, como pueden llegar a serlo otros aficionados, sino que aseguró respetar a quienes prefieran a Lionel Messi sobre el jugador lusitano. Para gustos, colores, como dice el adagio.

“Sé que después del Mundial, la gente dice que el más grande de todos los tiempos es Messi, pero Ronaldo está a un nivel diferente. No los quiero comparar, si alguien elige a Messi, lo respetaré”, agregó Patrice Evra, que vistió la camiseta de Francia en dos ediciones de la Copa Mundo: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Müller también prefiere a Cristiano Ronaldo

Horas antes de que el PSG fuera eliminado de la Champions League a manos del Bayern Munich, Müller, uno de los referentes del club bávaro, sacó en cara la manera en que el equipo venció la mayoría de las veces que se enfrentó a Lionel Messi.

Además, comparó el rendimiento del 10 de la albiceleste con su eterno rival, Cristiano Ronaldo.

En conversación con la revista alemana Kicker, Müller afirmó: “Contra Messi, las cosas siempre van bien a todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid”.

Müller realizó 'pasada' comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo. - Foto: Fotos 1 y 3, de AFP - Foto 2, de Getty Images.

Müller, algo irreverente, como se le ha visto en pocas ocasiones, afirmó llevar la cuenta de las veces en las que Bayern Munich se impuso enfrentando un club con la presencia de Messi, quien, pese a las críticas, consiguió el título más deseado por cualquier futbolista y por el que lo criticaron en más de una ocasión: la Copa Mundo.

“Naturalmente, conozco mis estadísticas en partidos contra Messi. Antes de un partido como el de mañana siempre se habla de esas cosas. Está el 2-8 contra el Barcelona, pero creo que más importante que eso fue el 7-0 global a favor nuestro en la semifinal de 2013″, afirmó Müller.