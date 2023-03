El próximo partido de Linda Caicedo con Real Madrid será el clásico ante el Atlético, donde juega otra colombiana

Linda Caicedo se robó las primeras páginas de la prensa deportiva el pasado 9 de marzo, luego de anotar su primer gol con el Real Madrid, en la victoria 2-1 sobre Villarreal por los cuartos de final de la Copa de la Reina. Sin embargo, los aficionados merengues y los hinchas colombianos confían en que no sea el único.

El gol de la atacante de 18 años de edad, que disputó su segundo partido con el club español ingresando desde el banco de suplentes, llegó en el minuto 100 del compromiso, es decir, en tiempo extra, debido a la igualdad a un gol con el Villarreal en los 90 minutos reglamentarios.

Linda Caicedo marcó su primer gol con Madrid. - Foto: Captura Pantalla DSports

Tras un centro al área desde la banda izquierda de la danesa Sofie Svava, Linda Caicedo se vistió de ‘9′ y con técnica, como ordena el manual, utilizó el botín derecho para mandar a guardar la esférica al fondo de la red.

⚽️ ¡GOOOOL DE LINDA CAICEDO PARA EL REAL MADRID!



🇨🇴 La colombiana y su primera anotación para el 2-1 contra Villarreal, por la Copa de la Reina.



🎙️ @DarioOcchiuzzi - @nanisenra pic.twitter.com/H6SbP4mcDY — DSports (@DSports) March 9, 2023

Lo mejor, sin embargo, no solo fue el gol de la colombiana, que hasta finales de 2022 militó en el Deportivo Cali, sino que convirtió ingresando desde la banca, en el minuto 67 del compromiso, en reemplazo de Olga Carmona. Lució rápida, con capacidad de regate y brindando pases filtrados, habilidades por las que la ficharon en el Viejo Continente.

La duda es si tras la actuación en el partido contra Villarreal, el director técnico del Real Madrid, Alberto Toril, permitirá que Linda Caicedo sea inicialista en el partido que se avecina o, por el contrario, seguirá dándole pocos minutos mientras se acondiciona el balompié español, aunque sus primeros pinceladas dejan ver que ya se está adaptando.

Más allá de que sea titular o no, lo cierto es que el próximo partido de Linda Caicedo vistiendo la camiseta del Real Madrid será el domingo 12 de de marzo, en el clásico de la capital ante Atlético de Madrid, donde figura una de las referentes de la Selección Colombia, Leicy Santos.

Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid. - Foto: Tomada de @leicysantos10 - Instagram

Valga recordar que Leicy Santos, la ‘10′ del Atlético de Madrid, no tiene minutos de juego desde el pasado 12 de febrero, cuando el equipo colchonero se impuso por la mínima diferencia al Athletic de Bilbao, por cuenta de una lesión.

El partido, por la primera división de la liga de España, se disputará a las 12 m. (hora colombiana) y será determinante para el Real Madrid, segundo en la tabla con 5 puntos menos que el Barcelona.

Linda Caicedo venció el cáncer

El primer gol de Linda Caicedo con Real Madrid llegó el día en el que la prensa ahondó en el cáncer que padeció la jugadora en 2020, recién fichó por el Deportivo Cali, con quien se mostró agradecida por al apoyo brindado para tratar la enfermedad en plena pandemia.

Linda Caicedo fue presentada por su nuevo club, el Real Madrid. - Foto: Real Madrid CF

“Fue muy complejo. Lo viví en cuarentena, gracias a Dios, porque en ese momento todo estaba parado en el fútbol y pude recuperarme. Tuve una masa en el ovario, me la retiraron. Fue un proceso de exámenes, controles y clínica. El Cali se portó excelente y más en ese momento. Estoy muy agradecida con ellos. Pensar que un día estás en casa y al otro día en una clínica o pensar que no vas a volver a jugar fútbol de alto rendimiento fue duro. Pero Dios me tiene para lindas cosas y hoy estoy lista para un mundial en la India”, dijo en conversación con SEMANA.

Piezas clave de la recuperación de Linda Caicedo fueron sus padres, los encargados de transmitirle la información que la clínica daba de su enfermedad para transmitirle calma.

“Toda la información la recibí de mis padres. Para mí era algo normal. Simplemente, era estar en la clínica recuperándome, pero ellos fueron muy positivos conmigo y fue muy bueno para mí porque no me estresaba”, agregó Linda Caicedo en SEMANA.