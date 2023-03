Incluso Melissa Martínez se decepcionó con Junior de Barranquilla en Copa Sudamericana: “Si no es Juanfer, ninguno”

Pese a los refuerzos que ilusionaron a la hinchada de cara a la temporada 2023, Junior de Barranquilla fue eliminado de la Copa Sudamericana la noche del 9 de marzo. Como era de esperarse, la prensa deportiva cuestionó al equipo Tiburón, que incluso con estrellas como Juan Fernando Quintero continúa sin sumar los resultados esperados y genera todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que Arturo Reyes dé un paso al costado como director técnico.

Entre quienes cuestionaron el rendimiento de Junior sobresale la periodista deportiva Melissa Martínez, que no ocultó la frustración tras la eliminación del equipo de sus amores en manos del Deportes Tolima, en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Tolima vs Junior - Copa Sudamericana - Foto: AFP

“Si no es Juanfer a ninguno se le cae una idea. Junior queda eliminado, “bien”eliminado de la Copa Sudamerica. No hay excusas. Terrible”, publicó Melissa Martínez en su cuenta en Twitter, donde hizo seguimiento al partido contra el Tolima.

Razón tuvo la periodista con su publicación. En el compromiso ante el cuadro Pijao, Junior careció de ideas cada vez que la pelota no estuvo en los botines de Juan Fernando Quintero, que arribó al equipo tras la dificultad económica de River Plate para renovarle el contrato y con la ilusión de disputar un torneo internacional. Hoy, sin embargo, la realidad es que el talentoso zurdo solo podrá tener protagonismo en el rentado local.

Melissa Martínez, ya en el programa F90 de ESPN, compartió su análisis de lo ocurrido y afirmó que en Junior la dificultad que ha habido es darle manejo a la nómina, que por lo general siempre cuenta con una o dos estrellas que ‘rompen’ el mercado de fichajes en Colombia. Además, se refirió al salario de los jugadores.

Juan Fernando Quintero no termina de encajar con el Junior de Barranquilla. - Foto: AFP

“Yo siento que Junior ha tratado de depurar su camerino y lo ha hecho. Han salido muchos de los que se consideraban intocables en el camerino del Tiburón. En este momento el tema no va porque existe un mal ambiente... Claro, ocurre que contratan ídolos, estrellas, que laboralmente habrá quienes devenguen un montón y quienes tengan que conformarse con un salario que se presenta como inferior, no malo, porque en el Junior realmente nadie gana mal en Junior. El problema es de fondo, de conducción de nómina de acuerdo a una idea”, expuso.

La ‘bronca’ de Quintero, que busca cupo en la Selección

Juan Fernando Quintero, el flamante refuerzo del balompié colombiano en la campaña 2023, se mostró enfadado con la eliminación. A su juicio, su equipo tuvo el control del partido ante Tolima, no bastante, la falta de capacidad para definir le pasó cuenta de cobro y detonó su salida de la Copa Sudamericana.

“Muy difícil. Asumir, no es más. Duro después de lo que vivimos porque tuvimos el control del juego. Uno con cabeza fría piensa más y es demasiado difícil que no podamos convertir. Lamentablemente, no pudimos concretar y tuvimos opciones de gol. Esto es el fútbol: el que concreta y el que tiene jerarquía a la hora de ser efectivo es el que pasa”, expuso el jugador.

Juan Fernando Quintero lamentándose tras la eliminación de Junior. - Foto: AFP

Quintero, entre otras, decidió arribar a Junior con la ilusión de tener rodaje en competencias internacionales para deslumbrar y ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, que en dos semanas disputará nuevos compromisos amistosos: ante Japón, rival de la Tricolor en sus dos últimas participaciones mundialistas, y Corea del Sur, que en Qatar 2022 contribuyó con la eliminación de Uruguay en primera ronda.

A continuación, la programación de los partidos:

24 de marzo

Corea vs. Colombia

Estadio: Por definir

Hora: Por definir

28 de marzo

Japón vs. Colombia

Estadio: Yodoko Sakura Stadium (Osaka)

Hora: 7:20 p. m. (hora local).