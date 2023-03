“Ídolo”: Hincha del Tolima que golpeó a Cataño posó de ‘buen hombre’ en el Día de la Mujer

El agresor de Daniel Cataño, jugador de Millonarios que hace un par de semanas en el estadio Manuel Murillo Toro sufrió un golpe por la espalda, pasó de ser la ‘oveja arisca’ del rebaño a la más mansa en pocos días y hasta en redes sociales es tratado cómo “ídolo dentro y fuera de la cancha”. La razón para que Alejandro Montenegro recibiera estas palabras de felicitaciones, fue una acción que tuvo con una dama durante el Día de la Mujer, a quien se lo celebró con múltiples regalos y varias formas de felicitación.

“Bueno, aquí vamos con la señora Luz, la idea ahorita por la mañana es que vamos a ir al salón de belleza, doña Luz se va a arreglar las uñas, el pelo, se va a maquillar, va a quedar bien ‘mamacita’, a ver si le conseguimos un novio”, relató en un aparte del video que compartió en redes sociales. La grabación, que quedó consignada en su Instagram, lo mostró como un buen hombre que quiso hacer “un hermoso homenaje a las mujeres trabajadoras”.

Aunque en días pasados fue fuertemente criticado por burlarse de lo sucedido con el jugador de Millonarios, ahora en la publicación se ganó varios comentarios positivos que dieron muestra de la receptividad de la gente ante esta labor: “Felicitaciones por ese gran gesto”, “esa señora es bien guerrera, y se merece algo así… buena esa”, escribieron.

“Es un payaso”

Alejandro Montenegro, el hincha de Deportes Tolima que agredió al futbolista Daniel Cataño el pasado 12 de febrero, continúa generando malestar en algunos, en especial por los contenidos que ha estado subiendo en redes sociales, en los que se burla de las sanciones recibidas por su actuar.

La periodista Andrea Guerrero fue una de las primeras en rechazar que Montenegro se burlara de los poco más de 20 millones de pesos que debe pagar tras ingresar a la grama del estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, para golpear al jugador de Millonarios.

“Bienvenidos al país donde NO PASA NADA… Ahora lo volvió chiste. ¡Delincuente!”, publicó en Twitter la comunicadora.

Alejandro Montenegro, hincha de Deportes Tolima. - Foto: Captura de pantalla Facebook Alejandro Montenegro.

Pero su enfado, y el de otros tantos, no solo obedece a la fotografía con la que el jugador se burló de la sanción económica, sino de un video en el que también se tomó con risa la prohibición de ingresar a un estadio durante los próximos tres años. Alejandro Montenegro se grabó, cuál ‘influencer’, alistándose para ir al partido Tolima vs. Cali, pero en las puertas del escenario deportivo supuestamente se topó con unos carteles con su foto, en los que figura que no es bienvenido.

En ese contexto, el periodista deportivo Juan Felipe Cadavid también compartió su enfado. En su cuenta en YouTube, donde realiza un análisis de los partidos, comentó: “El tipo hizo un video en el que llega al estadio Manuel Murillo Toro con una camiseta del Tolima y una canción de fondo… Llega a la puerta del Manuel Murillo Toro y llega a la puerta y, de repente, la pantalla se pone blanca y negra… No seas payaso, Montenegro, no seas payaso”.

El agresor, de nombre Alejandro Montenegro, pidió disculpas tras su hecho con el jugador de Millonarios. - Foto: Captura video @Mayotrujillo y Captura pantalla transmisión Win Sports.

“Pero eso de martirizarte y aprovechar las redes sociales para hacerte más famoso, yo sé que estoy contribuyendo en eso, porque sé que después de esto alguno irá a buscar el trino… Sé que estoy contribuyendo a hacerlo más famoso, pero ‘juepucha’, no me podía quedar con las ganas de decirle payaso a este señor. Que no contento con hacer lo que hizo, ahora quiere hacerse ilustre con el tema de su caga…”, agregó.

“El señor, muy campante, día de partido, con la camiseta puesta, en los alrededores del Manuel Murillo Toro. Da vergüenza…”, comentó el comunicador acerca del actuar de Alejandro Montenegro.