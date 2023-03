Lamentable: Junior fue recibido con piedras en el Manuel Murillo Toro de Ibagué

Aún en la memoria reciente el fútbol colombiano tiene en la mira el bochornoso hecho de un hincha del Deportes Tolima que golpeó al jugador de Millonarios, Daniel Cataño para que ahora, en medio de la Fase I de la Copa Sudamericana, nuevamente la capital musical de Colombia sea señalada por violenta. Esta vez, en contra del Junior de Barranquilla que visitaba este jueves -8 de marzo- el recinto deportivo para el juego del certamen internacional y que, a su llegada, fue apedreado generando susto en los integrantes de la delegación ‘tiburona’.

El hecho que fue difundido por el medio El Heraldo, dejó en evidencia un video y unas imágenes donde se muestra cómo una piedra entró en el bus que transportaba al equipo barranquillero. Por fortuna, el mencionado periódico reportó que “solo fue un susto y ninguno de los integrantes del equipo sufrió alguna herida”, sin embargo, quedó al público el daño al transporte donde se ve uno de los vidrios rotos con las esquirlas del mismo en uno de los asientos.

La piedra que le lanzaron en Ibagué al bus de Junior, golpeó la ventana donde se encontraban Luis Melo, asistente técnico de Arturo Reyes, y José María Pazo, entrenador de arqueros. El DT estaba en la silla de al lado. pic.twitter.com/n3u2Ftzhoo — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 9, 2023

La piedra que impactó el bus puso en riesgo la salud de Luis Melo, asistente técnico de Arturo Reyes, y José María Pazo, entrenador de arqueros. El entrenador del equipo rojiblanco permanecía en la silla de al lado y por fortuna a ninguno de los tres mencionados les ocurrió algo grave. “Afortunadamente, el bus tenía película de seguridad y cortina”, dijo Héctor Fabio Báez, gerente general de Junior a El Heraldo.

Juan Fernando Quintero no termina de encajar con el Junior de Barranquilla. - Foto: AFP

“No podré volver”

Pasó de ser un desconocido a convertirse en célebre personaje de Colombia por haber agredido a Daniel Cataño de Millonarios y, lo peor de todo, salir invicto de la agresión. Ese es el caso de Alejandro Montenegro, “hincha” del Deportes Tolima que ingresó hace un par de semanas al gramado del Manuel Murillo Toro para golpear por la espalda al jugador del cuadro bogotano, quien reaccionó como cualquiera lo hubiese hecho llevándose la peor parte, mientras que quien lo golpeó apenas recibió una sanción monetaria junto a la imposibilidad de volver por un tiempo a un estadio.

Alejandro Montenegro, hincha de Deportes Tolima. - Foto: Captura de pantalla Facebook Alejandro Montenegro.

Andrea Guerrero, periodista colombiana afectada por repudiar este hecho volvió a hablar en los últimos días: “El señor delincuente-desaptado del Tolima me había respondido una videocolumna en Antena 2. El señor estaba burlándose y demás. No lo vi, no lo sigo, no me interesa. Su único interlocutor debería ser la Fiscalía. Este (espacio) quería aprovecharlo para decir que esto no es contra una afición, esto es individualizado. Este es un señor que pudo ser de Ibagué, de Cúcuta, de Bogotá, donde fuera... y puso esto en riesgo”.

A su vez, contó de los hostigamientos que sufrió tras las críticas hechas en contra de Montenegro. Además de traer a colación un caso similar que ocurrió en Inglaterra: “Creo que ya la gente lo tomó un poquito personal con el tema de que sea de Ibagué y tal… Y bueno, amenaza que va, que viene. Yo acá lo único que tengo que decir es bravo por el Liverpool, pero acá tengo que decir que el fútbol es el reflejo de lo que somos como sociedad. Las decisiones y los castigos también”.

La periodista Andrea Guerrero y el hincha de Tolima que agredió a Daniel Cataño, Alejandro Montenegro. - Foto: Fotos: Instagram: Andrea Guerrero y Facebook: Alejandro Montenegro

Finalmente, también informó que su regreso a la capital del Tolima se hace complicada para su trabajo o cualquier otra razón, porque está en riesgo su integridad: “(Lo del) señor es la burla. Creo que las otras cosas vienen de los demás. Este era como mi punto acá: no es contra la afición de Ibagué, no es contra el hincha del Tolima, es individual. Yo no tengo nada en contra. Evidentemente, yo no podré volver por allá”.