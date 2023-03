En Venezuela insinúan que Pékerman no “respetó la camiseta”. Afirman que su salida “está con abogados”. Ya anunciaron reemplazo

La mañana de este 10 de marzo, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio su versión de la salida de José Néstor Pékerman como director técnico de la selección, a quien contrataron para encaminar al equipo rumbo al Mundial 2026.

La salida de Pékerman como timonel de La Vinotinto fue conocida por SEMANA el pasado 7 de marzo, información de la que hicieron eco otros medios de comunicación. Sin embargo, fue oficializada solo un día después por la FVF.

Pues bien, este miércoles, el presidente de la FVF, Jorge Andrés Giménez, en conferencia de prensa aseguró: “Vine a hablarle con transparencia, las últimas semanas han sido semanas difíciles y hemos debido tomar decisiones que si bien eran complicadas, eran necesarias”.

Giménez además dejó entrever que Pékerman no estuvo comprometido con la selección de Venezuela, aunque no lo citó textualmente. “No vamos a aceptar que nadie nos mire por encima del hombro y que nos mire con condescendencia. No vamos a trabajar con nadie que no respete esta camiseta”, apuntó. Así mismo, aseguró que “tan importante, o más que el talento o renombre de alguien, es el respeto al otro. En la federación solo queremos trabajar con quienes estén comprometidos”.

Acto seguido, afirmó que quien reemplazará a Pékerman es Fernando Bocha Bautista, uno de sus asistentes técnicos hasta esta semana.

“Sabemos reconocer a quienes sí se han comprometido, a quienes sí han sabido trabajar con la federación. En concreto, estoy aquí para anunciarle quién estará al frente de la selección de Venezuela, Fernando Bautista (...). Demuestra que tiene respeto y cariño por esta afición y por este país”, comentó.

Cuando los asistentes a la conferencia de prensa le preguntaron al presidente de la FVF por la salida de Pékerman, afirmó que no puede hablar mucho de ello, dado que hay un proceso en curso con abogados por la manera en que terminó el contrato.

“No puedo dar muchas explicaciones porque hay un proceso en marcha, está con abogados, pero evidentemente hubo una ruptura de contrato (...). Es rotundamente negativo que la federación tuvo responsabilidad. Dejemos que los abogados hagan su trabajo”, especificó.

“Esta Federaciôn está para defender los colores de nuestra bandera. No vamos a aceptar que se nos siga viendo como la cenicienta de Latinoamérica. El fútbol venezolano se respeta y la camiseta Vinotinto se respeta” Jorge Giménez, presidente de FVF — FVF (@FVF_Oficial) March 10, 2023

Aunque el presidente de la FVF agradeció a Pékerman y reconoció sus dotes como entrenador, afirmó que “lastimosamente los resultados no fueron los esperados”.

Las versiones de la salida de Pékerman

En un comienzo, se conocieron dos versiones de lo sucedido. La primera apuntó a incumplimientos de la FVF a José Néstor Pékerman, recordado en Colombia por clasificar a la Tricolor a un Mundial luego de 16 años.

“El profe Pékerman sale de Venezuela por incumplimientos de la FVF que se ha dado en las últimas semanas, donde han crecido las tensiones de ambas partes porque se tenía un plan a 2026 y se incumplieron los factores entre los que destacan no pagos y acumulación de deudas que afectó la estabilidad. Tampoco se gestionaron visados a más de un año de la vigencia del contrato, ni pagos para viajes, amistosos, ni tampoco el acuerdo por torneo de proyección”, dijeron fuentes a SEMANA.

La segunda versión, dada a conocer por el periodista Felipe Sierra, así como por medios de comunicación en Argentina, entre ellos TyC Sports, es que estuvo relacionada con las supuestas irregularidades Pascual Lezcano, mano derecha de Pékerman, en asuntos administrativos, hecho que al parecer no cayó bien en la FVF.

#AHORA

🚨"A esta hora se habla de la salida de José Pékerman de La Vinotinto"



➡️"Camps podría recalar en Vélez"

➡️"Batista tiene chance de unirse a las juveniles de AFA"

➡️"Si le tocan (la FVF) a Pascual Lezcano, Pékerman daría un paso al costado"



Esto es ahora en TyC Sports⤵️ pic.twitter.com/kB5RPuJJeB — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) March 7, 2023

Otra hipótesis apuntó al supuesto interés de Patricio Camps, uno de los asistentes de Pékerman, de integrar el cuerpo técnico de Vélez Sarsfield, donde regresó Ricardo el Tigre Gareca, y de Fernando Bocha Batista, su otro asistente, de regresar a las divisiones inferiores de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), aunque finalmente se le dio el cargo como nuevo DT de Venezuela.