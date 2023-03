Carlos Antonio Vélez: por elogiar a Linda Caicedo, ¿lanza varillazo a James Rodríguez?

Linda Caicedo lleva menos de un mes en el Real Madrid, pocos entrenamientos, dos partidos oficiales ingresando como suplente y ya marcó un gol que valió la clasificación de su equipo a la Final Four de la Copa de la Reina.

La delantera colombiana ingresó al minuto 67 en lugar de Olga Carmona y, en la prórroga, cuando el cronómetro marcaba el minuto 100, anotó el segundo gol de su club que ganó 2 a 1 al Villareal en un duro partido en el que su compañera y número 10 puso al equipo merengue en ventaja al minuto 34 y luego llegó el empate por parte de Ivana Andrés al 77 en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

James Rodríguez podría reaparecer pronto con su equipo en Grecia. - Foto: Captura de pantalla: @jamesdrodriguez

Linda se ha robado todos los aplausos por su gol. En el primer tiempo extra, después de una gran jugada colectiva, Linda se abrió paso dentro del área para anticipar un pase rasante que solo tuvo que empujar debajo del arco y así poner el 2-1 parcial y el primero de su historia con el Madrid.

El equipo, luego de la victoria, compartió la felicidad de millones de fanáticos y se rindió a los pies de Caicedo con un corto pero enternecedor mensaje, haciendo honor a su brillante actuación.

“Una noche linda”, publicó el cuadro merengue en sus redes sociales haciendo alusión a la jugadora colombiana que dio el tiquete a las semifinales del torneo.

Linda Caicedo y James Rodríguez, últimos colombianos en arribar al Real Madrid. - Foto: Getty Images (Diseño Semana)

En Colombia, los mensajes de orgullo no se hicieron esperar. Uno de los más llamativos fue el de Carlos Antonio Vélez, periodista y comentarista deportivo que se caracteriza por su estilo directo en la opinión.

“Linda SÍ va a triunfar en el @realmadrid”, indicó siendo muy enfático en el sí y agregó.

“Hoy comenzó el camino. Nos va a reivindicar, seguro”, puntualizó.

La reivindicación a la que se refiere fue tomada como una indirecta a James Rodríguez, que aunque ganó dos ligas y una Supercopa en España y 6 trofeos internacionales entre los que se suman dos Champions, salió del equipo blanco por falta de continuidad.

Linda SÍ va a triunfar en el @realmadrid !! Hoy comenzó el camino!! Nos va a reivindicar, seguro! https://t.co/vyeA1X4gOX — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 10, 2023

La vallecaucana campeona con el Deportivo Cali, además, se lleva la admiración por haber superado el cáncer. Así se lo contó a SEMANA.

“Fue muy complejo. Lo viví en cuarentena, gracias a Dios, porque en ese momento todo estaba parado en el fútbol y pude recuperarme. Tuve una masa en el ovario, me la retiraron. Fue un proceso de exámenes, controles y clínica. El Cali se portó excelente y más en ese momento. Estoy muy agradecida con ellos. Pensar que un día estás en casa y al otro día en una clínica o pensar que no vas a volver a jugar fútbol de alto rendimiento fue duro. Pero Dios me tiene para lindas cosas y hoy estoy lista para un mundial en la India”, dijo en conversación con SEMANA.

Linda Caicedo marcó su primer gol con Madrid. - Foto: Captura Pantalla DSports

El próximo partido de Linda Caicedo con Real Madrid será el clásico ante el Atlético, donde juega otra colombiana

El próximo partido de Linda Caicedo vistiendo la camiseta del Real Madrid será el domingo 12 de de marzo, en el clásico de la capital ante Atlético de Madrid, donde figura una de las referentes de la Selección Colombia, Leicy Santos.

Es la mejor asistidora de esta Copa América. La primera mujer futbolista de Colombia a la que un equipo como el Atlético de Madrid compra sus derechos deportivos. Nació en Lorica, Córdoba. A sus padres se les inundó la casa por el invierno. Tiene 26 años, es la 10 de la tricolor. Campeona panamericana - Foto: Federación colombiana de fútbol y archivo personal

Valga recordar que Leicy Santos, la ‘10′ del Atlético de Madrid, no tiene minutos de juego desde el pasado 12 de febrero, cuando el equipo colchonero se impuso por la mínima diferencia al Athletic de Bilbao, por cuenta de una lesión.

El partido, por la primera división de la liga de España, se disputará a las 12:00 m. (hora colombiana) y será determinante para el Real Madrid, segundo en la tabla con 5 puntos menos que el Barcelona.