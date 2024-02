Carlos Antonio Vélez saca a la luz el real lío de James Rodríguez en São Paulo; no es físico

Grave situación de James en Brasil

Desde el club, han dejado claro que no comprometerán el proyecto por un jugador. Carlos Belmonte, director de fútbol del equipo, mencionó: “Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra categoría. Como no juega, no está satisfecho”.