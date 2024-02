Yerry Mina volvió a sus mañas; peleó, salió abucheado y fue encarado por rivales en su debut con Cagliari

Cambió de equipo, pero no sus malas andanzas; ese fue el resumen del estreno del central Yerry Mina en su nuevo equipo, Cagliaria de Italia, al que llegó hace un par de semanas. Este lunes, tras su presentación, recibió la confianza para ser convocado y titular en la zaga del conjunto de Cerdeña.

Paulo Dybala de AS Roma y Yerry Mina de Cagliari Calcio compiten por el balón durante el partido de Serie A entre AS Roma y Cagliari Calcio en el Stadio Olimpico el 5 de febrero de 2024 en Roma, Italia. | Foto: NurPhoto via Getty Images