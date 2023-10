Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el partido de Luis Díaz en Ecuador; causó polémica

Díaz disparó con su pierna derecha, pero el remate no tuvo la suficiente colocación para evitar que el arquero ecuatoriano lo atajara y ahogara el grito de gol entre los hinchas colombianos asistentes al estadio Rodrigo Paz Delgado.

Vélez defiende a Luis Díaz

Los memes y las críticas no se hicieron esperar, recordando de paso la ocasión clara que Luis Díaz desperdició frente a Uruguay el jueves pasado en el empate 2-2 en Barranquilla.

En contraste, también hubo quienes defendieron al jugador del Liverpool, entre ellos Carlos Antonio Vélez, que le aplaudió la entrega y el esfuerzo a favor del equipo. “Hoy se perdió un delantero, un hombre que acompañara a Lucho. Lucho se ve muy solo. Entonces, claro, empiezan el cargamontón ‘mirá perdió un penal, no es el mismo’... cómo va a ganar un regate si tiene tres tipos ahí”, dijo.

“Acá está solo el tipo, no como en Liverpool. Cuidado. ‘Perdimos un penal, debimos ganar el partido’, pero ellos también pudieron ganarlo en el primer tiempo, dos pelotas en los palos”, agregó en Planeta Fútbol.

A través de sus redes sociales, el periodista insistió en esa cuestión y, haciendo un balance a nivel general, metió a James Rodríguez en la colada. “Me dicen que por lo menos debo elogiar y destacar la actitud de James y tienen razón. La ha tenido como también todos sus compañeros. Pero en fútbol se necesita algo más para ser figura y determinante, entre otras cosas, ganar los partidos que juega, cosa que no ha sucedido”, escribió.

“Lamento que lleven a (Leo) Castro, delantero de altura, de paseo. Qué no usen ni un solo minuto al goleador (Mateo) Casierra y menos en esta escasez de gol además de dejar en el banco a (Jorge) Carrascal no hace mucho considerado el motor del equipo. Si ganáramos los partidos y marcáramos muchos goles sobrarían estos reclamos, pero está claro que muchas cosas no caminan”, finalizó.