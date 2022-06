Carvajal reveló detalles inéditos de su plan para detener a Luis Díaz en la final de Champions

El pasado 28 de mayo, en la ciudad de París, el Real Madrid se hizo con su decimocuarta corona en la historia de la Champions League, tras vencer en la gran final al Liverpool, del colombiano Luis Díaz. Un solitario gol del brasileño Vinícius Júnior le dio la alegría al cuadro ‘merengue’ que extendió su reinado en Europa.

A pocos días de cumplirse un mes de la hazaña, las voces del vigente campeón se han hecho sentir recordando lo sucedido en suelo francés. Uno de ellos fue el defensor Dani Carvajal, quien en las últimas horas habló de aquel duelo con el equipo inglés y además reveló detalles inéditos para detener el poderío en ataque de su rival, el cual era comandado en un sector por Luis Díaz.

El lateral ibérico fue una de las piezas clave en el esquema de Ancelotti para detener al cafetero, quien jugaba su primera final. Con una marca férrea, Carvajal opacó a Díaz, que no tuvo su mejor partido, saliendo sustituido en el comienzo de la segunda mitad.

El colombiano es titular en la final de la Champions League. - Foto: AP

En charla con el periodista Tomás Roncero, el jugador del Real Madrid reveló el plan para detener a Díaz, quien en la previa era considerado una de las grandes amenazas para la defensa merengue. “Llegué muy bien al último tramo de la temporada y quería hacer valer esas cuatro finales de Champions y esos cuatro títulos a mis espaldas, con el colombiano, que era su primera final”, dijo de entrada.

Carvajal agregó: “Quise estar cerca de él, sé el peligro que podía conllevar y creo que le gané la partida en gran parte del partido. Ahí estuvo un poco la clave. En los duelos defensivos fuimos muy superiores en muchos detalles del partido. Y la actuación de Thibaut, que nos salvó en varias ocasiones”.

Gracias a la frialdad en marca, Díaz casi no tuvo espacio para explotar con su velocidad. Al minuto 55 debió recibir asistencia médica Militão, pues el colombiano le cayó con todo el peso de su cuerpo en la cabeza. No hubo amonestación porque no hubo mala intención. Accidente de un deporte de contacto.

Finalmente, Carvajal habló del duro camino que tuvo su equipo en las fases finales de la Champions League. Cabe recordar que el Madrid se midió con equipos de alto calibre como Chelsea, Manchester City y PSG.

“Todos vimos esa ventana abierta, para ir por ahí. Nos dimos cuenta, también los jóvenes, que no habían vivido esas noches de Champions, de lo que es capaz de hacer el Bernabéu. A partir de ahí parecía que nos gustaba sufrir y remontar”, concluyó.

Marcelo levanta la 'orejona' como capitán del Real Madrid campeón de Europa - Foto: AP

Una temporada redonda tuvo el Madrid con el título de Champions, pues sumado a este, llegó la consagración de la Liga española, la cual consiguió con varias fechas de anticipación.

Por lo pronto, desde las toldas merengues se enfocan en lo que será la campaña 2022-23, donde esperan volver a las mieles en Europa, además de ganar los torneos locales. El primer reto que se avecina para los pupilos de Ancelotti será la gran final de la Supercopa de Europa, en la que se medirá con el Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré.